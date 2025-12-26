ライフスタイルブランド「無印良品」を運営する良品計画（東京都文京区）は、2025年12月26日、SNSや購入サイトのレビューで悪臭が指摘されていた「薬用リンクルブライト乳液」について、「成分及び安全性については、いずれも問題がないことを確認しております」と発表した。その上で、希望者には返金対応をするとした。

「収穫時期や原料状態などにより、香りに違いが」

薬用リンクルブライト乳液をめぐっては、SNSや購入サイトのレビューなどで「臭いがキツくて使えない」「牛乳腐ったみたいな臭い」といった声が寄せられていた。Xでこうした声が拡散され、話題になっていた。

良品計画は24日時点では原因を調査中としていた。

良品計画は26日の発表で、商品の特性について、

「天然由来成分のみを使用している特性上、原料そのものが持つ香りがあり、収穫時期や原料状態などにより、香りに違いが生じる場合がございます」

と説明。「天然由来成分」は「天然成分を化学的に反応させた成分を含みます」としている。

「香りがご期待に添わない場合があることを重く受け止め」

そのうえで、

「香りの感じ方には個人差がありますが、ご使用時に香りがご期待に添わない場合があることを重く受け止め、当該商品につきましては、返品をご希望されるお客さまには返金対応をさせていただきます」

と、対応を発表した。

なお、調査の結果、「成分及び安全性については、いずれも問題がないことを確認しております」とし、「香りの特性をご理解いただいたうえで、ご使用を続けられる場合は、そのままお使いいただいて問題ございません」とした。

最後に、「お客さまには、ご不安とご不便をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

返品・返金の対象商品は、「薬用リンクルブライト乳液」、「薬用リンクルブライト乳液（詰替用）」、「薬用リンクルブライト乳液（携帯用）」、「薬用リンクルブライトお試しセット」。無印良品店舗で対応を受け付けるとしている。