【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時 配信（YouTube）

プライム1スタジオは12月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」にて、「ジュラシック・ワールド」、「ジュラシック・パーク」シリーズのスタチューを公開した。本稿では配信に先駆けて公開されたスタチューの実物写真とともに紹介する。

レガシーミュージアムコレクション ジュラシック・ワールド／炎の王国 ブルー 1/2 Scale

「レガシーミュージアムコレクション ジュラシック・ワールド／炎の王国 ブルー」は1/2スケールのスタチューで登場。「ジュラシック・ワールド」でひときわ目を引く存在でもある「ブルー」が、頭から尾まで高密度の造形で再現されている。

うろこ状の表皮や鋭い目、生えそろった牙それぞれのツヤ感が細かくコントロールされていて、台座の土や色鮮やかな草までこだわりを感じる造形だ。

レガシーミュージアムコレクション ジュラシック・ワールド／復活の大地 スピノサウルス

「レガシーミュージアムコレクション ジュラシック・ワールド／復活の大地 スピノサウルス」は1/15スケールで造形。クリアパーツで水面を造形し、その下のサンゴや魚が住む岩場まで細やかに造形している。

巨大な体を1/15スケールで造形し、細かく刻まれた傷や舌と咬筋を覆う粘膜のテカリまで生物らしい美しさを感じる仕上がり。前足のかぎ爪は非常に鋭く造形されており、攻撃力の高さを感じる。背びれだけを飾って楽しむことも可能だ。

レガシーミュージアムコレクション ジュラシック・パーク ブラキオサウルス

「レガシーミュージアムコレクション ジュラシック・パーク ブラキオサウルス」も1/15スケールで、全高なんと1.2m超え。見上げるほどにそびえ立つサイズ感で、さらに高く伸びた木の葉を食べようと首を曲げる姿が表現されている。

傍らに立つ人の造形を見れば、往時の巨大さを実感させる。表皮のシワや太く短い爪まできれいに造形されていて、下草や木の葉の造形も同レベルに細かく、ビッグサイズに違わぬ満足感のあるスタチューだと感じた。

レガシーミュージアムコレクション ジュラシック・ワールド／炎の王国 カルノタウルス

「レガシーミュージアムコレクション ジュラシック・ワールド／炎の王国 カルノタウルス」も1/15スケールだ。地面を踏みしめて咆哮するような姿が造形されており、中型の肉食恐竜で小ぶりに見えるが燃えるような体色の表皮は細かくうろこ状に造形されており、充実度が高い。

湿気った地面を多数の恐竜が踏みしめて水分が染み出した印象を受ける台座は、劇中で「ジャイロスフィア」を襲った舞台を再現している。枯れ木が堆積した腐葉土の質感もきれいに描き出されていて、隅々までこだわられたスタチューだと感じる。「ジャイロスフィア」のスタチューも付属する。

(C)UCS LLC and Amblin

撮影：井上勝也写真事務所