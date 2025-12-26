有馬記念の公開枠順抽選会

中央競馬の一年の総決算、第70回G1有馬記念（28日、中山芝2500メートル）の公開枠順抽選会が25日、都内で行われた。武豊が騎乗するメイショウタバル（牡4、石橋）は3枠6番、クリストフ・ルメールが騎乗するレガレイラ（牝4、木村）は隣の3枠5番となった。

2023、24年と地方で騎乗していたため、公開枠順抽選会を欠席した武豊は3年ぶりに登場。G1・宝塚記念を逃げ切りで制したメイショウタバルと臨む大一番で、3枠6番の好枠をゲット。「いい枠だと思う」と納得の表情を浮かべた。

牝馬初の連覇を狙うレガレイラは、メイショウタバルの1つ内の3枠5番に。5戦ぶりに手綱をとるルメールは「パーフェクト」と笑った。

ペースメイクに優れた武豊をマークする形で、レースを進めることが多いルメール。今年の秋華賞では武豊騎乗のエリカエクスプレスが逃げる展開で、早めに後ろの位置を取ったエンブロイダリーがゴール直前でかわして優勝するシーンもあった。

枠順抽選終了後、壇上で並んだ名手2人。武豊に「スタートで邪魔しないでください」と言われたルメールは、「一緒」と答えた。

X上の競馬ファンからは、「武豊騎手とルメール騎手おもろいw」「ルメール騎手が武豊騎手の隣ってw もう間違いなくロックオンだね。」「ルメールと武豊が横並びどうなるかなー」「武豊、ルメールの徹底マーク食らいそうだな」などの声が上がっていた。



