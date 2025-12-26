【長く使える高性能】10万円以下で手に入る買いごろな高性能ミニPC「Minisforum X1 Lite」をレビューします。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【長く使える高性能】10万円以下で手に入る買いごろな高性能ミニPC「Minisforum X1 Lite」をレビューします。」と題した動画を公開。高性能ながら価格を抑えたミニPC「Minisforum X1 Lite 225」について、類似モデルとの比較を通じて最適な選択肢を提示している。
今回レビューされた「Minisforum X1 Lite 225」は、コンパクトな筐体に高い性能を詰め込んだミニPC。戸田氏はまず、シルバーの本体に施された白いプリント柄のデザインを「このさりげなさがかっこいい」と評価。樹脂製でありながら高級感のある仕上がりだと述べた。
動画で最も重点が置かれたのが、兄弟機にあたる「Minisforum AI X1」との比較だ。両モデルはCPU性能がほぼ同じである一方、ボディの素材（X1 Liteは樹脂製、AI X1は金属製）、USB4ポートの位置、Wi-FiやBluetoothの規格に違いがある。戸田氏は「両方よく見比べて、どっちがいいのかチェックしていただければ」と述べ、価格やクーポン情報を含めて総合的に判断することの重要性を強調した。
性能面では、ベンチマークテスト「CINEBENCH R23」でマルチコア15,360pts、シングルコア1,740ptsという高いスコアを記録。「仕事に使うには十分」「動画の編集にも上々」と、その実用性を高く評価した。また、特筆すべき点として、USB4ケーブル1本でモニターへの映像出力と本体への給電が同時にできる手軽さを挙げ、「ケーブル1本だけで動く」「シンプルでいいですよね」と感動を語った。
戸田氏は、今後のPC価格の値上がり傾向に触れつつ、本製品に78点という高評価を付けた。購入を検討する際は、兄弟機との細かな仕様差と、購入時点での実売価格を比較することが、最適な一台を選ぶ鍵となりそうだ。
