茂木健一郎氏「日常というライブを生ききろう」AI時代にこそ価値が増す“生身の人間”が持つ情報量

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「日常という「ライブ」を生ききろう！」と題した動画を公開。AI技術が発展する現代社会においても、生身の人間が持つ「ライブ」の価値は決して失われないと主張し、日常そのものをライブとして捉え、生ききることの重要性を説いた。



動画の冒頭で茂木氏は、AIが作った音楽がビルボードのヒットチャートで1位を獲得したというニュースに触れつつも、「どんなに人工知能が発達しようが、人間が人間であることに変わりはない」と断言。レコードが売れなくなってもライブが隆盛している事実を例に挙げ、「目の前で人が歌ったり、楽器を弾いたり、踊ったりするということの意味って廃れない」との見解を示した。



茂木氏は、その理由を人間が発する「声」にあると解説する。声は単なる音ではなく、「その人の肉体が出している」ものであり、「その人に関するものすごく深い情報」を含んでいると指摘。我々自身が人間であるからこそ、同じ人間が肉体を通して発する情報に「興味を持たない、あるいは惹きつけられないっていうことはない」と、その本質を語った。この原理は、K-POPやVTuberの人気にも通底しており、その魅力の根源には常に生身の人間がいると分析する。



結論として、茂木氏は我々の日々のコミュニケーション自体が「ライブ」であると捉え、「Everyday Live」という言葉で表現。だからこそ「自分の体をケアして、心をケアして、ちゃんと日常というライブを生ききるということが大事」と述べ、テクノロジーが進化する時代における人間としての生き方を提言した。