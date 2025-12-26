今日26日は強い寒気が流れ込み、全国的に前日(25日)よりも気温が大幅にダウン。最高気温は高知や鹿児島など西日本も10℃に届かず、真冬並みで今シーズン一番の寒さになりそうです。寒さ対策を万全にしてお過ごしください。

全国的に気温ダウン 西日本は広く真冬並みで今季一番の寒さ

今日26日は、上空に強い寒気が流れ込んでいます。そのため、全国的に昨日25日より気温が低くなるでしょう。札幌と釧路は0度、仙台は6℃、新潟は4℃と、昨日25日より5℃前後低いでしょう。金沢は昨日25日より10℃も低い2℃の予想です。東京は11℃の予想ですが、関東の内陸では10℃に届かない所もあるでしょう。





名古屋と大阪は8℃、広島は7℃、高知は9℃、福岡は6℃、鹿児島は8℃の予想です。各地で25日より5℃から10℃近くも一気に低くなりそうです。西日本を中心に真冬並みの寒さで、今シーズン一番の寒さになりそうです。高知や福岡、鹿児島は今シーズンはじめて10℃に届かないでしょう。各地で北よりの冷たい風が強まり、体感温度をさらに下げそうです。風を通しにくいダウンコートやマフラー、手袋など万全の寒さ対策をしてお出かけください。那覇は17℃の予想で、こちらも今シーズン一番の寒さとなりそうです。薄手の長袖やカーディガンなどを羽織った方が良いでしょう。

明日27日は東京も10℃に届かず真冬並みの寒さ

明日27日も全国的に厳しい寒さが続くでしょう。札幌はマイナス4℃と真冬日(最高気温0℃未満)となるでしょう。東京は7℃と、10℃に届かず、真冬並みの予想です。高知は12℃、鹿児島は11℃まで上がりますが、福岡は9℃の予想で、連日10℃に届かないでしょう。年末の帰省や旅行などお住まいの地域以外へお出かけの際も、お出かけ先の天気や気温をあらかじめ確認しておくと良さそうです。