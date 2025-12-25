この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

教養YouTuberのすあし社長が運営するYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が、「【日本人が知らない新冷戦】なぜ今アフリカを奪い合うのか？」と題した動画を公開。かつて大国の代理戦争の舞台であったアフリカが、今や米中露をはじめとする大国が影響力を競い合う”新冷戦”の主戦場となっている現状とその背景を解説した。



すあし社長は、現代アフリカが注目を集める理由として、大きく3つの点を挙げる。第一に「圧倒的な人口動態」である。国連の推計によれば、アフリカの人口は2050年には24億6,665万人に達し、世界人口の約4分の1を占める見込みだ。これは巨大な労働力と消費市場の出現を意味し、世界の経済成長のエンジンがアジアからアフリカへ移行する可能性を示唆している。



第二の理由は「豊富な資源」だ。特に、EV（電気自動車）のバッテリーに不可欠なコバルトは、世界の生産量の約74%がコンゴ民主共和国に集中している。アフリカ諸国は、単に資源を採掘して持ち去られるだけの「植民地モデル」を拒否し、「資源が欲しければ、現地で加工して製品にしろ」と要求。付加価値の高い産業を自国に誘致し、雇用を創出しようとする主体的な動きを強めている。



第三に、こうした動きを支える「主体性の高まり」である。アフリカ連合（AU）が掲げる長期ビジョン「アジェンダ2063」や、アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）の設立は、アフリカが大陸として統合し、一つの巨大な経済ブロックとして世界と交渉しようとする強い意志の表れである。すあし社長は、この変化を「アフリカの覚醒」と表現。もはや大国に一方的に選ばれる側ではなく、「自らの意思でパートナーを選び、時には大国を手玉に取るしたたかなプレイヤーへ」と変貌を遂げたと指摘した。



動画では、インフラとデジタルで未来を設計する中国、安全保障を切り口に軍事政権へ接近するロシア、民間投資と価値観で巻き返しを図るアメリカという、三者三様の戦略が紹介された。アフリカがどの国のモデルを選択し、自らの課題をどう克服していくのか。その動向が今後の国際秩序を大きく左右することは間違いないだろう。



