【2025最新】編集部おすすめ！人気『圧力鍋』9選｜料理家が薦める選び方と手入れも

「時短になるって聞くけれど、なんだか難しそう」「種類が多すぎて、どれを選べばいいかわからない」--そんな声も多い圧力鍋。実は、ポイントさえ押さえれば、毎日の料理がぐっとラクになる心強い相棒なんです。

この記事では、料理研究家・ラク家事アドバイザーの島本 美由紀さんが圧力鍋の選び方から編集部おすすめの人気モデルまで、初心者にもわかりやすくご紹介します！

圧力鍋の選び方とは？

圧力鍋は、加圧方式や容量、圧力レベルなどによって向き不向きが変わります。ここでは、用途や家族人数に応じた選び方のポイントをまとめました！

加圧方式（おもり式・スプリング式）の違いで選ぶ

おもり式の特徴とメリット・デメリット

おもり式は蒸気口に重りを置くことで圧力を調整するタイプです。加圧中に重りが揺れることで圧力の状態がわかりやすく、調理中の確認も簡単。構造がシンプルなので分解して洗いやすく、長く使えます。蒸気音がやや大きい点は注意が必要ですが、使い方自体はわかりやすい設計です。

スプリング式の特徴とメリット・デメリット

スプリング式は内部のバネで圧力をコントロールします。蒸気漏れが少なく、作動音も静かで、室内ににおいが広がりにくいのが特徴です。構造がやや複雑で洗浄パーツも多めですが、慣れると安定した調理が叶いますよ。

人数別の容量の選び方

一人暮らし・2人向け：2.5〜3L

2.5〜3Lの圧力鍋は副菜や少量のご飯を作るのにちょうど良いサイズ。軽量で扱いやすく、日々の調理に便利です。

3〜4人家族向け：3〜4L

3〜4Lの中型サイズは、家庭料理全般やカレー5皿分程度の調理に向いています。収納性と調理量のバランスが良く、日常使いしやすい容量です。

作り置き・大家族向け：5L以上

5L以上の大型サイズは、大家族やまとめて調理したい場合に適しています。塊肉や魚の丸ごとの調理も可能ですが、重さがあるため取り扱いには注意が必要です。

高圧・低圧の切り替えができると便利

高圧と低圧を切り替えられるタイプを選ぶと、料理の幅が広がります。100kPa以上の高圧では水の沸点が上がり、約115〜128℃で調理できるため、塊肉や牛すじ、玄米、骨までやわらかくしたい煮魚などに適しています。短時間で芯まで火が通り、煮込み料理なども手軽に。

一方、60〜80kPa程度の低圧は、煮崩れしやすい野菜や身の柔らかい魚、蒸し料理に向いています。素材の形や食感を保ちやすく、きれいな仕上がりになるのが特徴。

高圧・低圧を使い分けられる圧力鍋なら、料理に合わせた加圧ができ、失敗しにくく日常使いにも便利です。

手入れのしやすさや安全性もチェック！

食洗機対応か、分解しやすいかを確認

パッキンやバルブが分解できるタイプは、清潔に保ちやすいです。鍋本体はステンレス製で食洗機対応のものが多いですが、蓋やパッキンは手洗いが基本となります。

安全に使うための機能も

圧力鍋には、安全弁やロック機構、圧力制御装置など複数の安全装置が備わっています。圧力が残っている間は蓋が開かない仕組みや、蒸気口が詰まった場合に圧力を逃がす安全弁などにより、過圧による事故を防ぎます。商品にどんな機能が備わっているか、確認しましょう。

編集部おすすめ！人気『圧力鍋』9選

圧力鍋とひと口に言っても、加圧方式や圧力レベル、容量、安全設計はモデルによってさまざま。そこで今回は、使いやすさ・仕上がり・安全性のバランスに注目し、初心者から買い替え検討中の方まで満足できる人気モデルを編集部目線で厳選しました。

毎日の料理がラクになる一台を、ぜひここで見つけてくださいね♪

ティファール エクスペリエンス+ 圧力鍋 4.5L42350円（税込み）

ティファールの技術を結集した最高級シリーズで、プロのような仕上がりを追求。食材別に最適な圧力を自動設定する4つの調理プログラムを搭載し、「野菜」「肉」「魚介」「米」のうまみを最大限に引き出します。

専用タイマーが火加減のタイミングをアラームで通知してくれるので、「弱火にするの忘れてた！」なんてことも防げるんです。ふたの開閉も片手で簡単。マット素材でおしゃれなところもお気に入りです！

32890円（税込み）

家庭用として世界最高クラスの圧力（146kPa）を誇る、圧力鍋です。驚異的なパワーで、煮込まず・寝かさず「0分料理」が可能と打ち出しており、忙しい日のカレーもわずか数分でコク旨〜な仕上がりに。

ごはん専用の「白米オモリ」を使えば、炊飯器では出せないかまど炊き風のもっちり食感が叶います。かたい角煮や魚の骨もホロホロになるうえに、余熱調理で光熱費も節約できる、まさに毎日使いの最強の相棒です。

9880円（税込み）

「圧力鍋は難しそう…」というイメージを覆す、操作の簡単さに特化したモデルです。開閉はボタンを押すだけのワンタッチ式で、初心者でも迷いません。料理に合わせて低圧・高圧の切り替えがダイヤル式でラクラク行えます。

安全面も万全で、【ロックピン】と【圧力調整装置】の2段階安全システム構造を採用。圧力がかかっている間はフタがロックされるため、安心して調理に集中できます。使いやすさと安全性を両立させた、編集部おすすめの時短アイテムです。

15400円（税込み）

時間も光熱費も節約できる、エコで時短な圧力鍋です。食材の特性に合わせて圧力を選べる「2段階切替式おもり」を採用。煮崩れしやすい魚には60kPaの低圧、かたい肉の塊には100kPaの高圧と使い分けが可能です。

なべ底は熱伝導率のいいアルミを挟んだ三層構造で、従来品より軽量で加熱時間が短縮されています。ガスやIHを含むオール熱源に対応しており、蒸気が一定方向に出る安全設計も魅力です。

4980円（税込み）

「圧力鍋は難しそう」というイメージを覆す、使いやすさにこだわった一台です。開閉はボタンを押してスライドするだけの「ワンタッチ開閉」で、初心者でも迷わず操作できます。

料理に合わせて「低圧（野菜・魚）」「高圧（肉料理）」の2段階切り替えが可能。熱伝導の良い3層底構造により、短時間でムラなく火が通り、角煮もカレーもトロトロに仕上がります！ 付属のガラスふたを使えば、普通の鍋としても活躍しますよ。

20350円（税込み）

忙しい毎日の強い味方！ 普通の鍋と比べて調理時間を最大1/3に短縮しながら、じっくり煮込んだような本格的な味を実現してくれる圧力鍋です。

ハンドルを上げ下げするだけで、片手で簡単に開閉・ロックができるのもうれしいところ。圧力がかかっている間はふたが開かないため、安心です。蒸し料理に便利な中かごとレシピブック付きで、料理の幅が広がります♪

32890円（税込み）

1台で圧力鍋・両手鍋・卓上鍋の3役をこなす、万能なモデル。コンパクトな「ダブルハンドル」により、コンロでも食卓でも邪魔にならず、スマートに活躍。ふたの開閉は両側・片側どちらからでも可能です。

操作はオモリ1つのシンプル設計ながら、世界最高クラスの調理圧（146kPa）を実現。美しいドーム型状が熱を対流させ、食材のおいしさを瞬時に引き出してくれます。別売りのガラスふたを使えば、温め直しや卓上調理にも便利です！

25000円（税込み）

国内最高クラスの圧力により、白米なら加圧時間たったの2分！ 調理のハードルが高い本格的な煮込み料理も、驚くほど短時間でとろとろに仕上がります。

片手でスムーズに使える「ワンタッチ開閉」と、キッチンに映えるスタイリッシュなデザインを両立。実用性を求めるかたにも、ハイスペックな機能を重視するかたにもおすすめしたい、毎日の料理を格上げする一台です。

16280円（税込み）

日本最高クラスの「超高圧（140kPa）」を実現した、ワンダーシェフの自信作！ 一般的な圧力鍋よりもさらに調理時間を短縮できます。

食材に合わせて「超高圧」と「高圧（80kPa）」の2段階切り替えが可能で、野菜は煮崩れさせず、お肉はホロホロにと、プロのような仕上がりが叶います。料理研究家・浜田陽子先生監修の「大活躍の圧力鍋レシピ100」付きなのもうれしいポイントです。

電気圧力鍋と手動圧力鍋の違いとは？

手動圧力鍋は高圧での加圧が可能で、短時間で食材を柔らかくできます。電気圧力鍋はやや圧力が低く調理時間は長めですが、ボタン操作だけで調理が完了するため手間が少ないです。用途や調理スタイルに応じて選ぶことが大切ですよ。

圧力鍋で作れるおすすめレシピ

圧力鍋のお手入れ方法は？

パッキン交換の目安は？

ゴムパッキンは消耗品で、使用頻度により差はありますが、1〜2年に1回の交換が目安です。劣化すると蒸気漏れや加圧不足の原因になりますよ。

焦げ付き・におい対策はどうすればいい？

ステンレス製は焦げやすいため、使用後はすぐに洗うことをおすすめします。重曹とお湯で煮ると焦げが落ちやすく、パッキンは取り外して洗浄し、煮沸消毒するとにおい移りを防げますよ。

圧力鍋についてのよくある質問

圧力鍋は何年使える？

本体は10年以上使用可能ですが、パッキンなど消耗部品の交換は必要です。部品供給が終了すると買い替えのタイミングとなります。

食洗機は対応している？

鍋本体は食洗機対応のものが多いですが、蓋やパッキンは非対応が一般的です。製品ごとに取扱説明書を確認してください。

ガス・IHどちらに対応している？

多くの圧力鍋はガス・IH両対応ですが、軽量アルミ製の一部はガス専用です。購入前に確認しましょう。

火にかけっぱなしは大丈夫？

絶対に放置は避けてください。火加減の調整や、ゼロ活力なべのように火を止める操作が必要です。強火での放置は蒸気噴出や焦げ付きの原因になります。

圧力鍋は、正しく選べば毎日の料理を助けてくれる頼もしい存在です。ライフスタイルや家族構成に合った一台を見つけて、時短もおいしさも叶える食卓を楽しんでくださいね。