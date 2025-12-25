スヌーピーミュージアムがハートだらけに！12月26日から「ハッピー・ラブ」限定グッズ&フォトスポット登場
東京・町田市の南町田グランベリーパーク内にある「スヌーピーミュージアム」では、2025年12月26日(金)から2026年3月1日(日)まで、「ハッピー・ラブ」と題した季節限定イベントを開催。ハートとスヌーピーがいっぱいの空間で、大切な人と特別なひとときを過ごしてみては？
■ハートだらけのフォトスポットで思い出作り
「もっとスヌーピーだらけに」をテーマにパワーアップしたスヌーピーミュージアムが、今度はハートだらけに大変身。エントランスに入ると、スヌーピーとハートがいっぱいの空間が広がり、思わず「かわいい！」と声が出てしまうほど。
赤い屋根が目印の「スヌーピーの『ベリー・ハッピー・ホーム』」には、スヌーピーと一緒に写真が撮れるフォトスポットが登場！さらに、実際に触れることができる「ふかふかレリーフ」や、約500体のスヌーピーに囲まれて写真撮影ができる人気スポット「スヌーピー・ぬいぐるみウォール」にも、ハートをモチーフにした装飾が追加される。
ミュージアム横に設置された「スヌーピー・ウィンドウ」も、この時期だけハートがいっぱいのデザインに変わり、外からでも特別な雰囲気を感じられるのがうれしい。
■ギフトにもぴったり！ハート満載の限定グッズ
ミュージアムショップ「BROWN'S STORE(ブラウンズストア)」では、「ハッピー・ラブ」限定のグッズが登場。自分用にも、ギフトにもおすすめな新商品が多数ラインナップしている。
「ハートファーキーホルダー」(各1320円)は、ふわふわのハート型のファーにアクリルチャームがポイント。「コンパクトミラー ハート」(1430円)は、持ち運びに便利なハート型で、2面のうち片面は拡大鏡になっている優れもの。
東京・六本木の老舗喫茶店「アマンド」とのコラボレーション「リングクッキー」(1728円)は、5種類のリングクッキーが入った限定パッケージ。大切な人へのギフトや、もちろん自分用のご褒美にもおすすめ。
その他、ぷくっとしたクリアな「アクリルステッカー LOVE」(ランダム6種・770円)、ハート型のスパンコール入り「スティックバルーン ハート」(990円)、ハートの上で寝るスヌーピがかわいい「カスタムメタルチャームSN ハート」(825円)も、この時期だけの限定アイテム。お手頃価格なので、友達とおそろいで購入するのも楽しそう。
■入館者全員に「ハッピー・ラブ」ステッカーをプレゼント
入館者全員に、この時期にしかもらえない「ハッピー・ラブ」ステッカーを配布。スヌーピーがチュッとする音(SMACK／SMAK！)が聞こえてくるようなかわいらしい全4種類のデザインは、どれが当たるかはお楽しみ(※なくなり次第終了)。
さらにブラウンズストアでお買い物の際、年間パスポートを持っている人には、SPECIAL FRIENDS MEMBERSHIP限定の「HAPPY LOVE」ステッカーをプレゼント！年間パスポートは、約2回分の入館料で購入日から1年間何度でも入館できて、隣接する「PEANUTS Cafe」での食事が5パーセント割引になる特典も付いているお得なカード。この機会に検討してみては？
■来館記念にオリジナル缶バッジを作ろう
同館の大人気企画「スヌーピー缶バッジ制作」では、ガチャガチャで出てきたデザインに、コミックと同じシュルツフォントのアルファベットシールを貼って、名前などを入れて自分だけのオリジナル缶バッジを作ることができる。期間中は、レギュラーデザイン6種類に「ハッピー・ラブ」デザイン4種類が追加され、全10種類に。ワンコイン(500円)で体験できるので、来館の記念にぜひトライしてみて。
■75周年記念企画展「ザ・スヌーピー展」も同時開催中
2026年3月1日(日)まで開催中の「『ピーナッツ』誕生75周年展『ザ・スヌーピー展』世界のともだちになった犬。」では、75点のスヌーピーの魅力たっぷりの姿を貴重な原画や当時の新聞資料等で紹介している。
今から75年前の1950年10月2日に新聞連載が始まった「ピーナッツ」。スヌーピーは、連載3日目の10月4日に初登場。当初は四足歩行のかわいらしい子犬だったスヌーピーが、徐々にまるで人間のような姿に変身し、感情をあらわにする過程を追うことができる。笑ったり、怒ったり、悲しんだり、喜んだり--出会ったことのない一面を発見してみよう。
隣接する「PEANUTS Cafe」でも、「ハッピー・ラブ」と連動した新メニューが期間限定で発売予定。詳細は後日公式サイトにて発表されるのでお楽しみに！
冬の寒い時期、室内でゆったり過ごせるスヌーピーミュージアムは、デートや友達との思い出作りにぴったり。バレンタインシーズンに向けて、大切な人と一緒にハートいっぱいの空間と、75年の歴史を感じる企画展を楽しんでみてはいかが？
※イベント内容は変更になる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
