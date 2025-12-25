岡本和真の移籍交渉は「ムラカミほど難航しない」 村上宗隆の2年3400万ドルを「上回る」と米記者は予想

守備力も確かな岡本の評価は高いようだ(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext

現地でも29歳・和製大砲への評価は高い。

現地時間12月23日、米野球専門ポッドキャスト番組『Foul Territory』に出演したケン・ローゼンタール記者は、巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指している岡本和真の去就動向に注目。ホワイトソックス入りが決まった村上宗隆と比較しながら、その価値を分析している。

まず番組内では、「ムラカミほど懸念材料が多くない」と話し始めたローゼンタール氏。「伸びしろ」「怪物級のパワー」を村上の魅力に挙げると、その一方で岡本は、「コンタクト能力の高さ」「三塁手、一塁手としての守備力」が評価されており、強みに明確な違いがあるようだ。

比較的“小規模”の契約となった村上に関しては、守備面の不安を指摘。「オカモトの方が4歳年上。ムラカミが好条件を得ると考えられていた理由の一つは、若さだ。しかし、26歳で新たなシーズンを迎えるにもかかわらず、2年総額3400万ドル（約53億円）の契約にとどまった」とここまでの展開を振り返っている。