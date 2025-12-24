¥Ö¡¼¥±¡õ¤¿¤Ù¤â¤ÎÊÁ¡ªOZaKKa¡Ö¤Ì¤¤¤¯¤ë¤ß¤ó¡×¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÖOZaKKa(¥ª¥¶¥Ã¥«)¡×¤Ï¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤¿¤á¤Î¤ª¤¯¤ë¤ß·¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¡Ö¤Ì¤¤¤Î¤ª¤¯¤ë¤ß ¤Ì¤¤¤¯¤ë¤ß¤ó¡×¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Îß·×5,000ÅÀ°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ö¤¿¤Ù¤â¤Î¡×¤ä¡Ö¥Ö¡¼¥±¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Á´7¼ï¤Î¿·ÊÁ¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
OZaKKa¡Ö¤Ì¤¤¤Î¤ª¤¯¤ë¤ß ¤Ì¤¤¤¯¤ë¤ß¤ó¡×¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó
Àè¹ÔÍ½Ìó³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¡ÊOZaKKa¸ø¼°ÄÌÈÎ¡Ë
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤è¤ê½ç¼¡
¢¨¥Ö¡¼¥±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï2026Ç¯2·îÈ¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§³Æ2,585±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´7¼ï¡Ê¥¯¥ì¡¼¥× ¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡¢¥Ö¡¼¥±4¿§¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§OZaKKa¸ø¼°ÄÌÈÎ¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥¸¥§¥¤¥Û¥Ó¸¦µæ½ê Â¾
¡Ö¤Ì¤¤¤Î¤ª¤¯¤ë¤ß ¤Ì¤¤¤¯¤ë¤ß¤ó¡×¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¡Ö¿ä¤·¤Ì¤¤¡Ê¿ä¤·¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ë¡×¤òÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢²Ä°¦¤¯»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿ä¤·¤Î¹¥Êª¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÁª¤Ù¤ë¡Ö¤¿¤Ù¤â¤Î¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¡¢¿ä¤·¿§¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ö¡¼¥±¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£
´ûÂ¸¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê¥¯¥ì¡¼¥×¤¤¤Á¤´¡¢¤Ï¤¯¤µ¤¤¡¢¤Æ¤Þ¤¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¥Ô¥¶¡¢¥Ý¥Æ¥È¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¡Ö¤Ì¤¤³è¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1·îÈ¯Çä¡§¥Ý¥Ã¥×¤Ç²Ä°¦¤¤¡Ö¤¿¤Ù¤â¤Î¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó
2026Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤¤3¼ïÎà¤Î¥Õ¡¼¥É¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¯¥ì¡¼¥×¡Ê¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¡Ë¡§²¦Æ»¤Î¥¹¥¤¡¼¥ÄÊÁ¤Ç´Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£
¡¦¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡§ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡§¥ì¥È¥í¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊµÊÃãÅ¹¥á¥Ë¥å¡¼É÷¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·Á¾õ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯ºÝ¤â²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òÂ»¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2·îÈ¯Çä¡§¿ä¤·¿§¤ÇÁª¤Ù¤ë¡Ö¥Ö¡¼¥±¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó
2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê²ÖÂ«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ö¡¼¥±¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó4¼ï¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ö¡¼¥± ¥¤¥¨¥í¡¼
¡¦¥Ö¡¼¥± ¥Ô¥ó¥¯
¡¦¥Ö¡¼¥± ¥Ö¥ë¡¼
¡¦¥Ö¡¼¥± ¥ì¥Ã¥É
¿ä¤·¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥«¥é¡¼Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿ä¤·¤Ë²ÖÂ«¤òÂ£¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ä¡¢µÇ°»£±Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤Ì¤¤¤ò¼é¤ë°Â¿´Àß·×
¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½À¤âÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¯¤ë¤ß¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¡Ê¥´¥à¥Ð¥ó¥É¡Ë¡×¤òÁõÈ÷¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Û¡¼¥ë¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ÎÍî²¼¤äÊ¶¼º¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ±þ¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹Ìó12cm¤Þ¤Ç¤Î¼ê¾è¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
OZaKKa¸ø¼°ÄÌÈÎ¤Ç¤Ï2025Ç¯12·î24Æü¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤«¤é¤ÏÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Î¡Ö¥¸¥§¥¤¥Û¥Ó¸¦µæ½ê¡×¤Ë¤Æ¼ÂÅ¹ÊÞÀè¹ÔÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ä¤·¤È¤Î³°½Ð¤ò¤è¤ê°Â¿´¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
OZaKKa¡Ö¤Ì¤¤¤Î¤ª¤¯¤ë¤ß ¤Ì¤¤¤¯¤ë¤ß¤ó¡×¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Ö¡¼¥±¡õ¤¿¤Ù¤â¤ÎÊÁ¡ªOZaKKa¡Ö¤Ì¤¤¤¯¤ë¤ß¤ó¡×¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó appeared first on Dtimes.