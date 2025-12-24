この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

バイクでの配達動画を投稿するせーけんわーるどが「クリスマスイブ前夜にUber配達したら、想像以上に厳しすぎた。《ウーバー配達員》」と題した動画を公開。クリスマスイブを翌日に控えた12月23日の夜、フードデリバリーの注文状況と報酬単価がどうなるかを検証しました。



動画は、クリスマスイブ前日の12月23日火曜日の夜から始まります。せーけん氏は、翌日の雨予報による高単価を期待しつつ、この日の夜ピークの稼働を開始。しかし、稼働開始直後からUber Eatsではピザやファミリーレストランの案件が提示されるものの、いずれも長距離かつ低単価のため、次々と拒否せざるを得ない状況に。せーけん氏は「雨でも降らない限り、フードデリバリーの単価は厳しい」と現状を語ります。



Uber Eatsの状況を受け、フードデリバリーアプリ「menu」も同時にオンラインにすると、ようやく1031円のバーガーキングの案件を受注。クリスマス前の混雑を予想していましたが、店舗では待ち時間なくスムーズに商品を受け取ることができました。しかし、配達を終えて再び待機状態になると、今度は10分以上も両方のアプリで注文が入らない「無音」状態に陥ります。せーけん氏は、他の配達員からも同様の声が上がっていることを紹介し、「12月のピーク時間にこれか…」と不安を口にしました。



その後も、ようやく来た注文が最低報酬であったり、長距離で報酬が見合わない案件が続いたりと、厳しい状況は変わりませんでした。クリスマス直前の稼働は、必ずしも高収入につながるとは限らないという現実が浮き彫りになる結果となりました。この動画は、クリスマス期間中のフードデリバリーのリアルな状況を知る上で参考になりそうです。