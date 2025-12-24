日本人はラーメン好きな人がいっぱいいますが、ラーメンの好みは人それぞれ。スープは醤油、味噌、豚骨、塩など多種多様ですし、細麺、平打麺、ちぢれ麺、極太麺など、本当にいろいろな種類があります。

みなさんはどんなスープ、どんな麺がお好きでしょうか？

超極太のもちもち麺を食べたい

個人的に好きな麺は、極太で食べごたえがあって食感がもちもちの麺。最近はセブンイレブンで豚ラーメン用の極太麺が発売になったりして話題になりましたが、もっと太くていいなと思うほどです。

どこかにもっと極太の麺を売ってたりしないかな……なんて頭の片隅で考えていたら、ふと閃いてしまいました。

「サトウの切り餅いっぽん」を麺として使う

それはサトウ食品のスティックタイプの餅「サトウの切り餅いっぽん」を麺として使うということ。麺だと思えば超極太だし、食感だってこれ以上ないほどモチモチ。なんせ、餅だからね。

「そもそも餅がラーメンのスープに合うのかよ」。そう感じる方も多いかと思いますが、きっと大丈夫。ちゃんと根拠もあります。

実は昨年、サトウ食品と味の素がコラボして開発したお手軽料理「鶏餅湯（ジーモアチータン）」というものにハマったんですが、これは丸鶏がらスープに餅を入れるというものだったんですね。これが本当に美味しくて。

準備を始めて3分で食べられる手軽さもあって、取材をきっかけに知ってからも家で頻繁に食べていました。鶏ガラと餅はすごく合うんです。

ってことは、ラーメンのスープと餅が合うって考えてもおかしくないでしょ！

豚ラーメンのスープに入れて食べてみた結果

というわけで、「サトウの切り餅いっぽん」をトースターで軽く焼いてから、セブンイレブンの豚ラーメンのスープに入れてみました。

うへへへへっ。なんだこの見た目は。ギトギトの豚ラーメンのスープからひょっこりと姿を現す超極太麺。いや、極太餅。

いまだかつて見たことない食べ物の姿ですが、「サトウの切り餅いっぽん」はすでにアブラをまとって表面テカテカ。いい感じに馴染んでそうです。

もちもち食感を噛み締めるようにちょっとずつ食べ進めると……ウマッ！！ これ、めちゃくちゃアリ！ 想像を超えてマッチしました。

濃厚なスープのおかげで完璧に一体化できてますし、シンプルに餅とニンニク＋醤油＋豚のパワフルな旨味が抜群に合う！ 食べごたえも十分ですし、替え玉的に餅を追加するのも簡単。量の調整もしやすいのもポイントが高いですね。

さすがにこれを麺の感覚ですすってしまうと危険な気がしますし、完全なる極太麺というわけではないかもしれません。でも味の相性的には完璧でした。これは絶対またやります！

「サトウの切り餅いっぽん」は可能性を秘めている

ちなみに、サトウ食品の公式サイトには「サトウの切り餅いっぽん」を使ったレシピがたくさん掲載されているのですが、もっと自由で独創性の高いレシピもたくさん掲載されていました。

「サトウの切り餅いっぽん」の秘めているポテンシャルはものすごいものがあるかもしれませんね。ほかにもいろいろ試してみようっと。

(執筆者: ノジーマ)