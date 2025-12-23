この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「１２月話題になった新商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開。自他共に認める「偏食」である氏原が、12月に登場した新商品を忖度なしでレビューした。



動画では、ポテトチップス、カップ麺、アイスなど様々なジャンルの商品が登場。中でも注目を集めたのが、カルビーとケンタッキー・フライド・チキンがコラボした「ポテトチップス KFCオリジナルチキン味」である。KFCヘビーユーザーだというサカモトは「うわぁ〜ごめん！認めれない！」とまさかの酷評。その理由を「肉だと思って食っちゃった」と、期待値が高すぎた故のギャップであったと語った。一方、氏原は「再現度でいったら高い」「ちゃんと最後まで味がした」と評価した。



対照的に、氏原が「これ美味いと思う。リピートかも」と絶賛したのが「NAKAMURA かけそば塩」。ニューヨークで活躍する中村屋の伝説の味がカップラーメンで復活した一品で、そのあっさりとしつつも魚介と鶏の旨味が効いたスープと、カップ麺らしからぬ弾力のある麺を高く評価した。



また、氏原が最も期待していたセブンプレミアムの「銀座千疋屋 まるでシャインマスカット」については、「ちょっとはしゃぎすぎたかも」と意外な反応を見せた。美味しいとしながらも、以前食べたマンゴー味ほどの「本物だ！」という驚きはなかったと冷静に分析した。



様々な商品がレビューされる中、偏食家として知られる氏原が最も気に入ったのは意外にもシンプルな塩ラーメンであり、視聴者にとっても新たな発見となる動画であった。