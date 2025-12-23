今月19日、東京・西東京市の住宅で親子4人が倒れているのが見つかり、その後死亡した事件で、母親が借りていたマンションの一室で母親の知人の男性が死亡しているのが見つかりました。

【写真を見る】東京・西東京市の住宅で親子4人死亡 母親名義のマンションで知人男性も死亡 いきさつや関連を捜査 警視庁

この事件は今月19日、西東京市北町の住宅で、母親（36）と小学生から高校生の息子3人が倒れているのが見つかり、その後、死亡したものです。

住宅には外から侵入した形跡がなく、警視庁は無理心中の可能性があるとみて調べています。

捜査関係者によりますと、母親の名義で借りていた練馬区南田中のマンションの契約書が見つかり、きのう警視庁がこのマンションの部屋を家宅捜索したところ、クローゼットの中で、腹などを十数か所刺されたり切られたりした20代くらいの男性が死亡しているのが見つかりました。

男性は母親の知人で、死後数日が経っているとみられます。

この部屋からは刃物が見つかっていて、警視庁は男性が死亡したいきさつや、親子4人が死亡した事件との関連を調べています。