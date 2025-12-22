「遊園地だからって安全とは限らない」英クリスマス名物の実態、キラキラ投稿の裏に潜むリスクとは
モハP氏が自身のYouTubeチャンネルで「【英国社会】華やかなクリスマス・シーズン英国の裏側をお話しします！ウィンターワンダーランドのあれこれ」を公開。ロンドンのクリスマスシーズンの風物詩「ウィンター・ワンダーランド」について、その華やかなイメージの裏側にある実態と注意点を解説した。
動画でモハP氏は、ウィンター・ワンダーランドがSNS上で「キラキラした投稿」で溢れ、素晴らしい場所というイメージが先行していると指摘。しかし、「実はそういう部分だけではない」として、物事を多角的に見る重要性を説き、その裏側を語り始めた。ウィンター・ワンダーランドの実態は、ロンドンのハイドパークに期間限定で設置される「移動式の遊園地（ファンフェア）」であると説明。夜は美しくライトアップされ、レトロな雰囲気は魅力的だと評価する一方、アトラクション自体は「普通のファンフェアとそんなに大きく変わらない」と述べた。
続けてモハP氏は、英国の移動式遊園地の安全性に疑問を呈する。アトラクションを組み立てる作業員の仕事ぶりについて「雑で失敗ばっかりです」といった現地の実情に触れ、安全管理への懸念を示した。実際にBBCの報道を引用し、英国のファンフェアでは「過去10年間で3000人以上が怪我をしている」という事実を提示。「遊園地だからって安全とは限らない」と述べ、特に危険そうな乗り物は避けるべきだと注意を促した。
最後に、ウィンター・ワンダーランドで唯一おすすめできるものとして「チュロス」を挙げた。日本のテーマパークで提供されるものとは異なり、その場で作る出来立てのチュロスは「はるかに美味しいと感じられる」と絶賛。華やかな雰囲気を楽しみつつも、安全面には十分注意し、美味しいものを味わうのが賢明な楽しみ方だと示唆して動画を締めくくった。
