アトラグループ<6029.T>がストップ高の２２４円でカイ気配となっている。前週末１９日の取引終了後、ベンチャー企業の成長支援を手掛けるクオンタムリープ（東京都渋谷区）と資本・業務提携を締結したと発表。あわせてクオンタムリープとマイルストーン・キャピタル・マネジメント（東京都千代田区）を割当先とする第三者割り当てにより第６回新株予約権を発行すると発表しており、これらを好材料視した買いが流入している。



資本・業務提携は、コア事業である接骨院・整骨院向け基幹システム「Ａ－ＣＯＭＳ（エーコムス）」事業の営業強化を図るのが狙い。また、新株予約権は２６年１月５日を割当日としており、発行総数は５万個（潜在株式数５００万株）。調達資金７億５３６９万円は、Ｍ＆Ａ及び新規事業投資やオリジナル機材商品製造費、システム開発費などにあてる方針だ。なお、希薄化は最大で４８．６０％となる。



出所：MINKABU PRESS