ライブアイドル界最強の童顔巨乳を引っ提げたNEO JAPONISM（ネオジャポニズム）の瀬戸みるかが、12月22日（月）発売『週刊プレイボーイ1・2合併号』のグラビアに登場。3度目の週プレ撮り下ろしは、今までよりもちょっぴり大人っぽく、そして旅情感をお届け。

【グラビアを始めて自信が持てました】

――週プレで初ソログラビアに挑戦してから1年。早くも3度目の登場になりました！

瀬戸 ありがとうございます！ 回を重ねるごとにグラビアの難しさを感じつつ、撮影がどんどん楽しくなってもいます！ 何より、ファンの方たちが喜んでくれることがうれしいですね。

――グラビアの難しさは、どんな部分に感じますか？

瀬戸 ポーズが難しいなって思います。いろんな人のグラビアを見て、いいなと思ったポーズをまねしたりするんですけど、回を重ねても全然上達してないなって自分では思っているんですよ。

撮影中に「あおむけで！」ってカメラマンさんに言われても、緊張して「あれ、どっちがおなか上だっけ!?」ってパニックになったり、「少し前かがみに！」って言われてるのに、逆に反っちゃったりして（笑）。

――グラビアの難しさというよりは、落ち着きのなさが原因な気もしますが（笑）。

瀬戸 うぅ......。だけど、どんな大変さがあってもグラビアは大好きです！ まず、水着を着るのが好きだからめっちゃ楽しいし、写真を撮られるのも大好きなので。仕上がった写真を見て「こんなにかわいく撮ってくれてめちゃうれしい！」って思うのも楽しいし！ これからもグラビアはもっともっとやっていきたいです。

――グラビアに挑戦してから1年がたった今、内面的な部分では変化がありましたか？

瀬戸 グラビアを始めてから、自分に自信を持てるようになったことが、この1年で一番変わったところです。グラビアを始める前の自信が40だとしたら、今は80ぐらいにはなったと思います。

――自信の最大値を100だとすると、まだ伸びしろがありますね。

瀬戸 これ以上自信を持ったら調子に乗っちゃうというか、女王様になっちゃいますよ（笑）。なので今後は自信抑えめで、むしろ謙虚でいたいです。個人としても所属しているアイドルグループ・NEO JAPONISMでも周りにしっかり感謝しながら頑張りたいと思っています！

――今回は温泉デートをテーマに楽しみつつ、艶っぽい姿を見せてくれました。ただ、撮影の裏側ではスタッフから苦手な九九を出題されて、四苦八苦しながら珍解答を連発していたという（笑）。

瀬戸 九九、本当にわかんないんですよ......。ただ、小学生の頃はちゃんと覚えてました！ いつの間にか忘れちゃったんです（笑）。

――小学校時代は覚えていた？

瀬戸 本当なんです！ 当時、駄菓子屋さんでAKB48さんの生写真が売られてたんですよ。そのコンプリートセットが欲しくて親にねだったら、九九を覚えたら買ってあげるって言われて。それで必死になって覚えたんです！

――ご褒美があれば頑張れる？

瀬戸 頑張れます！ 何かのご褒美を目当てに47都道府県を全部覚えたこともありましたから！ もしかしたら、今でもまだ覚えてるかもしれないです。

――疑わしいですが（笑）。ところで、2025年ももう終わり。どんな一年でしたか？

瀬戸 グラビアを通して自信を持てた半面、現状に満足しちゃった部分があるなって反省もしている一年です。思い切ってグラビアに挑戦したみたいに、もっと新しいことにどんどん挑戦しなきゃいけない立場なのに。

――じゃあ、2026年はいろんな挑戦をする一年にしたい？

瀬戸 はい！ コスプレにももっと挑戦したいし、秋から始めたSNSの毎日投稿も引き続き頑張っていきたいと思っています！

――九九の覚え直しにも、ぜひ挑戦してもらいたいです！

瀬戸 私、週プレさんの表紙を飾るのが夢なんですけど、もし表紙を任せてもらえるなら、その気合いを見せるために、撮影日までに九九を完璧に覚えてきます！

――やはり何かしらご褒美が......。

瀬戸 必要です！

