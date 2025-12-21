【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】追い詰められた義母と夫「ごめんなさい…」＜第17話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第17話 ダブル制裁
【編集部コメント】
こうしてシホさんは、アラタさんに自分の家族を第一に考えると約束させました。さらにお義母さんからも謝罪の言葉を受け取りました。お義父さんの後押しがあったとはいえ、シホさんの勇気や行動力はたいしたものです。記入した離婚届は、今後再びアラタさんが似たような行動をとったらすぐ差し出せるように、保管しておくそうです。今回のことを通じアラタさんは、「お金は貸さない、家族を一番に考える」と心に決めた様子。とりあえずシホさん宅のトラブルは落ち着いたようですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
