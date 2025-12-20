97Ëü±ß¤Ç3¿Í¾è¤ì¤ë¡ª ¡È·Ú¤è¤ê¾®¤µ¤¤¡É¡Ö¥È¥é¥¤¥¯¡×¼Â¼Ö¸ø³«¡ª ¥Ú¥À¥ëÁàºî¤Ê¤·¡õAT¸ÂÄêÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤ë¥À¥¤¥¾¡¼¡ÖNEO-ONE¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¾è¤êÊª¡©
¡È·Ú¤è¤ê¾®¤µ¤¤¡É¡Ö¥È¥é¥¤¥¯¡×¼Â¼Ö¸ø³«¡ª
¡¡2025Ç¯12·î4Æü¤«¤é12·î6Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼´ØÀ¾2025¡ÊÂçºå¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼2025¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥À¥¤¥¾¡¼¤Ï¡ÖNEO-ONE¡Ê¥Í¥ª¥ï¥ó¡Ë¡×¤È¡ÖNEO-Light¡Ê¥Í¥ª¥é¥¤¥È¡Ë¡×¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¾è¤êEV¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥Í¥ª¥ï¥ó¡¿¥Í¥ª¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾è¤êÊª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¿·¼Ö97Ëü±ß¤Î¡Ö¥È¥é¥¤¥¯¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥À¥¤¥¾¡¼¤ÏÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÎ¦µ¡»ö¶ÈÉô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾®·¿EV¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Öe-NEO¡×¤¬Î©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¥Í¥ª¥ï¥ó¤È¥Í¥ª¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âºÇÂç3Ì¾¤Î¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤ÊEV¥È¥é¥¤¥¯¡£¤É¤Á¤é¤âÆ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡¤ÎÅÐÏ¿¶èÊ¬¤Ï¡ÖÂ¦¼ÖÉÕ¤·ÚÆóÎØ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¸øÆ»¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¡ÊAT¸ÂÄê²Ä¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÁõÃåµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ö¸¡¤ä¼Ö¸Ë¾ÚÌÀ¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¥Í¥ª¥ï¥ó¤Ï¡¢Á´Ä¹2245mm¡ßÁ´Éý1150mm¡ßÁ´¹â1630mm¤È¤¤¤¦¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ò¤â¤Á¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï3kW¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï50km¡¿h¡£°ì½¼ÅÅ¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï100km¤È¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼÷Ì¿¤Ï2000²ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥ª¥ï¥ó¤Ë¤ÏLED¤ÎÅô²ÐÎà¡¢¥Ò¥ë¥Û¡¼¥ë¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼·óÍÑ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢USB¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤¬É¸½àÁõÈ÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ë¡¼¥Õ¥Ð¡¼¤ä¥ë¡¼¥Õ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥·¡¼¥È¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÁõÃå²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï97Ëü9000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Í¥ª¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤ËEV¥È¥é¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë1Âæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹2160mm¡ßÁ´Éý1050mm¡ßÁ´¹â1570mm¤È¡¢¥Í¥ª¥ï¥ó¤è¤ê¤â¤ä¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£ÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï2kW¤Î¤â¤Î¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì½¼ÅÅ¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï100km¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï50km¡¿h¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¥Í¥ª¥ï¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢LED¤ÎÅô²ÐÎà¡¢¥Ò¥ë¥Û¡¼¥ë¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼·óÍÑ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢USB¥Ý¡¼¥È¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ëÅÀ¤ä¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥ë¡¼¥Õ¥Ð¡¼¤ä¥ë¡¼¥Õ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤â¥Í¥ª¥ï¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Í¥ª¥é¥¤¥È¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÁõÃå¤Ç¤¤º¡¢¤³¤ÎÅÀ¤¬¥Í¥ª¥ï¥ó¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥ª¥é¥¤¥È¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢88Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡È¸½ÂåÈÇ¥ª¡¼¥È3ÎØ¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Í¥ª¥ï¥ó¤È¥Í¥ª¥é¥¤¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥À¥¤¥¾¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ¯É½°ÊÍè¡¢¥Í¥ª¥ï¥ó¤È¥Í¥ª¥é¥¤¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¡¢¡Ø¼ÂºÝ¤Ë»î¾è¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥ª¥ï¥ó¡¿¥Í¥ª¥é¥¤¥È¤ÏÁàºî¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤Ê¤É¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ï¹âÎð¤ÎÊý¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÆ§¤ß´Ö°ã¤¤¤Ê¤É¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥ª¥ï¥ó¡¿¥Í¥ª¥é¥¤¥È¤Ï¥Ú¥À¥ëÁàºî¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª¾è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢³«È¯¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î¿ôÇ¯´Ö¤ËÀ¸³è¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Í¥ª¥ï¥ó¡¿¥Í¥ª¥é¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤ÊEV¥È¥é¥¤¥¯¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£