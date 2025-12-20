¡Ö¤¦¤Þ¤¤ËÀ1ËÜ500±ß¡×¡Ö6P¥Á¡¼¥º2¸Ä¤Ç350±ß¡×⁉¡¡µï¼ò²°¤Î¡È¤ªÄÌ¤·¡É¤ËÉÔËþÇúÈ¯¡ª ¡Öº¾µ½¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÊ°¤ëÀ¼¤â
ÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Âå¶â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¡Ö¤ªÄÌ¤·¡×¡£¤³¤ÎÆüËÜ¤Îµï¼ò²°Ê¸²½¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥¬¡¼¥ë¥º¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ë12·îÃæ½Ü¡¢¡Ö¤ªÄÌ¤·Èï³²¼Ô¤Î²ñ¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬Î©¤Á¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥È¥Ô¼ç¤Ïµï¼ò²°¤ä¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ð¡¼¤Ç¡¢
¡Ö¤Û¤Ü»À¤Ã¤Ñ¤¤¿å¤Î¤â¤º¤¯¿Ý¡Ê400±ß¡Ë¤¢¤¤é¤«¤Ë6P¥Á¡¼¥º¤Ç¤¢¤í¤¦¤â¤Î2¤Ä¡Ê350±ß¡Ë¡×
¤ò¤ªÄÌ¤·¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÈï³²Êó¹ð¡×¤¬¼¡¡¹¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Å·²»¶×ÍÕ¡Ë
¡Ö¥«¥Ô¥«¥Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¿»¤·¡×¤Ï400±ß¡¢¡Ö¼¾µ¤¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡×¤Ï700±ß
¡Ö¥Û¥¿¥ë¥¤¥«3¸Ä600±ß¡×¡ÖÀéÀÚ¤Ã¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ê300±ß¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤ÊÊó¹ð¤â¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¤ËÀ1ËÜ500±ß¡×
1ËÜ15±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤ËÀ¡×¤Ë¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤·¤â¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÊ¼Á¤Ø¤ÎÉÔËþ¤âº¬¿¼¤¤¡£
¡Ö¼¾µ¤¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡£¾®»®¤ËÀ¹¤Ã¤Æ700±ß¡×
Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¤Ç¥«¥Ô¥«¥Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¿»¤·¡×¤Ï¡Ö400±ß¡×¤Ç¡¢¥³¥á¼ç¤Ï¡Ö¶È¥¹¡¼¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¡×¤À¤È¿äÂ¬¡£¡ÖÎäÅà´Ý½Ð¤·¤ÎÎ¤°ò¤Î¼ÑÊª¡×¤Ê¤É¡¢µ¤Ê¬¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë°ìÉÊ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÃÍÃÊ¤ÈÃæ¿È¤¬Äà¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ªÄÌ¤·¤òº¾µ½¤À¤ÈÃÇ¤¸¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Êº¾µ½¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤êÊý¤¬º£¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«Ææ¡×
¤ªÄÌ¤·¤Ï¡ÖÀÊÎÁ¡×¤ä¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤ÈÆ±¤¸¡©
¤³¤¦¤·¤¿Êó¹ð¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âÀÊÎÁ¤À¤«¤é¡£²¿¤«ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤ªÆÀ¡×¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤À¤·¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÈÏ°Ï¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾ì½êÂå¤È¤·¤Æ³ä¤êÀÚ¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÇÉ¤Î¼çÄ¥¤â¤â¤Ã¤È¤â¤À¡£
¡ÖÅ¹¤âÌÀ¸À¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¹¥¤ß¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Ìµ»ë¤ÎÁª¤Ù¤Ê¤¤¾®È¤Ë¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤ä¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÄÌ¤·½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë650±ß¡ß¿Í¿ôÊ¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë»öÎã¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤ªÄÌ¤·¤Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢¤ª¤Þ¤±ÉÕ¤¤ÎÀÊÎÁ¤È³ä¤êÀÚ¤ë¤«¡¢¶â¤ò¼è¤ë¤Ê¤é¼Á¤òÊÝ¤Æ¤Èµá¤á¤ë¤«¤ÇÊ¬¤«¤ì¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤ªÄÌ¤·¤¬ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡¢¾¯¤Ê¤¤¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤â¼«²ÈÀ½¸ÕËãÆ¦Éå¤ÎÍÈ¤²½Ð¤·¤È¤«¶Å¤Ã¤¿¤ªÄÌ¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¡¤½¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÄÌ¤·¤ËÍÈ¤²½Ð¤·Î¤°ò¤¬½Ð¤ÆÍè¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿Å¹¤¬¤¢¤ë¡×
ÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿°ìÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÎÁÍý¤Ø¤Î´üÂÔ¤âËÄ¤é¤à¤À¤í¤¦¡£
¤ªÄÌ¤·¤Ï¤½¤ÎÅ¹¤ÎÌ¾»É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤³¤Ç¼ê¤òÈ´¤¯¤Î¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎµÒ¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
