¥¢¥ó¥ß¥«¡¢Ì¾¸À¡ÈÇò¤Ã¤Æ200¿§¤¢¤ó¤Í¤ó¡É¤Î¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¥À¥á½Ð¤·¤Î¸ÀÍÕ¡×
12·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï1¥À¥Õ¥ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤¬¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿È¯¸À¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢²áµî¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¡ÈÇò¤Ã¤Æ200¿§¤¢¤ó¤Í¤ó¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ä¤Ã¤È¤â¤é¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥À¥á½Ð¤·¤Î¸ÀÍÕ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ø°ìÎ®¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²È¤ÎÉßµï¤ò¤Þ¤¿¤°¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ²È¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ö°ìÎ®¥â¥Ç¥ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¤ä¤ó¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤½¤ì¤ÇÅö»þ5Ëü¤«¤Ê¡£°®¤ê¤·¤á¤Æ¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥È¡¼¥¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²¿½½·ïÏ¢Íí¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¿¤Ã¤¿3·ï¡£¤Ï¤¸¤á¤Î2·ï¤¬ÌçÁ°Ê§¤¤¡×¡Ö¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤Î1·ï¤â¸·¤·¤¯¤Æ¡¢°ìÌÜ¸«¤Æ¡Ø¤¦¤Á¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þµã¤¯µã¤¯µ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤¤¿¤«¤é¡¢¤À¤«¤é¡Ø¤»¤á¤Æ²¿¤«»ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÌÀÜ´±¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ØÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÇò¤¬200¿§¡¢¹õ¤Ï300¿§¤¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÈ©¿§¤¬¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤ëÇò¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¡©¤â¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈ©¤Ë¹ç¤¦¿§¤ò¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤â¤¦°ì²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿¥¢¥ó¥ß¥«¤¬¡¢°ìÇ¯¸å¤ËÇ°´ê¤Î¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤¿¿ÍÊª¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð¤ì¤Æ¤ë¡£ÌÀÆü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£