Ï¢ÆüSNS¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ä¤êÌÜ¡×ÌäÂê¡£È¯Ã¼¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Î¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥µ¥é¡¦¥¶¥Õ¥Á¥§¤µ¤ó¤¬SNS¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤È¿©»öÃæ¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¡¢¼«¿È¤ÎÎ¾ÌÜ¤ò»Ø¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¡Ö¤Ä¤êÌÜ¥Ý¡¼¥º¡×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤êÌÜ¥Ý¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡Ö¥¢¥¸¥¢·÷°Ê³°¤Î¹ñ¤Î¿Í¤¬ÅìÍÎ¿Í¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë»ÅÁð¡×¤Ç¤¹¡£¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¹Ô°Ù¤Ï¿Í¼ïº¹ÊÌ¤À¤È¤ÎÈóÆñ¤¬»¦Åþ¤·¡¢Èà½÷¤Ï¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¾Î¹æ¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤Ò¤ÈÁûÆ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áû¤®¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã²½¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î°ìÉô¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¡Ö¥µ¥é¡¦¥¶¥Õ¥Á¥§¤µ¤ó¤Î¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¾Î¹æÇíÃ¥½èÊ¬¤Ï¸·¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¡£±¦ÇÉÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥óÅÞ¤Î¥«¥¤¥µ¡¦¥¬¥ì¥Ç¥¦µÄ°÷¡¢¥æ¥Û¡¦¥¨¡¼¥í¥éµÄ°÷¡¢¤½¤·¤Æ¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥¥å¥Í¥ó²¤½£µÄ²ñµÄ°÷¤Î3¿Í¤¬¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡Ö¤Ä¤êÌÜ¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¡×¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¸ø¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êº¹ÊÌÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò±Þ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ëº¬¿¼¤¯»Ä¤ë¥¢¥¸¥¢¿Íº¹ÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÌÜ¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¤ë»ÅÁð¡×¤Ç¤«¤é¤«¤¦
¡Ö»Ø¤ÇÌÜ¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¤ë»ÅÁð¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¿Í¡¢ÆüËÜ¿Í¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤ÏÀÎ¤«¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É®¼Ô¤Ï1980Ç¯Âå¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ç»Ò¶¡»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¡Ö¤«¤é¤«¤¤¡×¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¿Æ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¤ÆÉ¬¤º¤·¤âÆüËÜ¤Î·ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×ÍÆ»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â»Ò¶¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸ø±à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ì¤ÐÊì¿Æ¡ÊÆüËÜ¿Í¡Ë¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Þ¤¨¤ËÍè¤¿Êì¿Æ¤¬ÅìÍÎ¿Í¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤Ê¤¤¤Ê¤ä¡¢¼þ°Ï¤Î»Ò¶¡¤¬¡Ö¤ä¡¼¤¤¡¢¤ä¡¼¤¤¡¢Ãæ¹ñ¿Í¡¢Ãæ¹ñ¿Í¡ª¡¡¥Á¥ó¥Á¥ã¥ó¥Á¥ç¥ó¡¢¥Á¥ó¥Á¥ã¥ó¥Á¥ç¥ó¡¢¥Á¥ó¥Á¥ã¥ó¥Á¥ç¡¼¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¤ÈÊì¿Æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÌÜ¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¤ë»ÅÁð¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¤³¤È¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ¿Í¡×¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤Ê¤·
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¡¢¿§¡¹¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤ï¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¡ÖÃæ¹ñ¿Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¡¢¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÎ¤âº£¤â°ìÉô¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤ÏÅìÍÎ¿Í¤ò¸«¤ë¤Ê¤¤¤Ê¤ä¡ÖÃæ¹ñ¿Í¡×¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á°½Ò¤Î°¥¬¥¤É¤â¤â¡ÖÃæ¹ñ¿Í¡¢Ãæ¹ñ¿Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¡Ö»ä¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ¿Í¤À¡ª¡×¤È¤«¡Ö»ä¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Ú¹ñ¿Í¤À¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ë²¿¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¥Ï¥Ê¤«¤é¥¢¥¸¥¢¿Í¤òÄã¤¯¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤¬¤É¤³¤Î½Ð¿È¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤À¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤éÍ°ÕµÁ¤Ê²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÄã¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¸¥¢¿Í¤ò¡Ö¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¸¤á¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾å¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¥ó¥Á¥ç¥ó¡×¤â¤Þ¤¿¡¢ÅìÍÎ¿Í¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£°¥¬¥¤É¤âÛ©¤¯¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Á´Éô¥Á¥ó¥Á¥ã¥ó¥Á¥ç¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢£²¤½£¤Ëº¬¶¯¤¯»Ä¤ë¥¢¥¸¥¢¿ÍÊÎ»ë
»ä¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¥ó¥Á¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é¤«¤¤¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ê¤É¤Î¸À¸ì¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤À¤±¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë½»¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡ÖÉã¿Æ¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¡¢Êì¿Æ¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢°é¤Á¤Î½÷À¡×¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ë»ä¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¥ó¥Á¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦º¹ÊÌ¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï°Å¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¡Ä¡Ä»ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡£
¥¢¥¸¥¢¿Í¤òÄã¤¯¸«¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¸À¸ì¤Î¶Á¤¤ò¡Ö¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤«¤é¤«¤¦¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁ´ÅÚ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÅì¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤â¤³¤Î¼ê¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ¹Ô°Ù¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÍÄÃÕ¤À¤¬¡¢º¹ÊÌÅª¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
ÀèÆü¡¢É®¼Ô¤¬¥É¥¤¥Ä¤òË¬¤ì¡¢¼èºà¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¿ÍÃËÀ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¥É¥¤¥Ä¿ÍÃËÀ¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎËÜ¤ò¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¸À¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡Ö¤Ø¤¨¡Á¡Ä¡Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜ¤Ë¤Ï¥Á¥ó¥Á¥ã¥ó¥Á¥ç¥ó¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¡Ä¡Ä¡©¡×
É®¼Ô¤ÏÊò¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê¿¦¼ï¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¤Ç¯¤ò¤·¤¿50Âå¤ÎÂç¿Í¤¬ÉáÄÌ¤Î´é¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤Êü¤Ä¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¡ÖÅìÍÎ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¤Ä¤êÌÜ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº¹ÊÌ¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢²¤ÊÆ¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤êÌÜ¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÄÃÕ¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢º¹ÊÌÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎOtto Meri»á¤â¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¡ÖÌÜ¤¸¤ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ï¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï°¤¤¤·¡¢ÍÄÃÕ¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤À¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÅìÍÎ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤«¤é¿Í¼ïº¹ÊÌ¤À¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÅìÍÎ¿Í¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬¡Ö¤Ä¤êÌÜ¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÄÃÕ¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¹âËý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡×¤È¡¢¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
É®¼Ô¤ÏÁ°½ÒÄÌ¤ê¥É¥¤¥Ä¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¥¢¥¸¥¢¿Í¤¬¡ÖÌÜ¤Î·Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æº¹ÊÌ¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í¤¬¡ÈAber ich finde die Augen total schön.¡É¡Ê¡Ö¤Ç¤â»ä¤Ï¡¦ËÍ¤Ï¡Ê¥¢¥¸¥¢¿Í¤Î¡ËÌÜ¤Î·Á¤ò¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤À¤È»×¤¦¡×¡Ë¤È°Ö¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜÂê¤«¤éÏÃ¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¡¢É®¼Ô¤ÏÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÜ¤Î·Á¤òÙèÙé¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¹ÊÌ¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¦»ä¤Ï¥¢¥¸¥¢¿Í¤ÎÌÜ¤ÏåºÎï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÏÃ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¹õ¿Í¤ÎÈ©¿§¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤Ê¤Î¤Ë
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÌÜ¤Î·Á¤¬¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¹õ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÈ©¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¥¿¥Ö¡¼¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤äÀ¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¥¢¥¸¥¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÍÆ»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ì¥³¥ì¤Èº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤«¤éÈ¿·â¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤ÏÅìÍÎ¿Í¤äÅìÍÎ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤Î¤¢¤ë¿ÍÁ´°÷¤¬ÃÄ·ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ä¤êÌÜ¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹ÊÌ¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ÆÆ®¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÃ¯¡¹¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤êÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥ìÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ä¤êÌÜ¥Ý¡¼¥º¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤Î¡Ö°Õ¸«¡×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î¼ê¤Î°Õ¸«¤Ï¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤Ä¤êÌÜ¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¿Í¡×¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¿ÍÁ´°÷¤òÄã¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¤ÎËÜÅö¤ÎÌÜ¤Î·Á¤Ë¤Ê¤É¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ä¤êÌÜ¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£º¹ÊÌ¤µ¤ì¤¿¤éÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×
¡Ö²¤ÊÆ¿Í¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ï³§Æ±¤¸´é¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º¹ÊÌ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤êÆ±¾ð¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢º¹ÊÌ¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ö¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤âÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¤½¤Î¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¡Ö¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤âÈ¿·â¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¿ÍÃ£¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È´ª°ã¤¤¤ò¤·¤¿¿Í¤ò½õÄ¹¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¥Ó¥·¥Ã¤Èº¹ÊÌ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤³¤È¤¬°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥ª¥ë¥Ý¼óÁê¤Ï¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡ÖÉî¿«Åª¤ÊÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö°ì·ïÍîÃå¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÁûÆ°¤¬Ëº¤ìµî¤é¤ì¤¿¤³¤í¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¹ñ¤ÎÊÌ¤Î¿Í¤¬¡Ö¤ä¤é¤«¤¹¡×²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤âÆüËÜ¿Í¤ÏÅì¥¢¥¸¥¢¤Î¿Í¡¹¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡ÖÁê¼ê¤¬¼Õºá¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾ù¤é¤Ê¤¤¡×¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò´Ó¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ø¥Õ¥§¥ê¥ó¡Ê¤µ¤ó¤É¤é¡¦¤Ø¤Õ¤§¤ê¤ó¡Ë
Ãø½Ò²È¡¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È
¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó½Ð¿È¡£ÆüËÜ¸ì¤È¥É¥¤¥Ä¸ì¤ÎÎ¾Êý¤¬Êì¹ñ¸ì¡£¼«¿È¤¬ÆüÆÈ¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌäÂê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼¹É®³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂÎ°é²ñ·Ï ÆüËÜ¤ò¿ª¤àÉÂ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤¼³°¹ñ¿Í½÷À¤ÏÁ°È±¤òºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¡Ê½ÜÊó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ø¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¾þ¤é¤º¡¦Çº¤Þ¤º¡¦¤µ¤é¤ê¤ÈÏ·¤¤¤ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÍµÙ¼èÆÀÎ¨100¡ó¤Ê¤Î¤ËÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬ÆüËÜ¤Î1.7ÇÜ¡ª¡¡¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÀïÎ¬ÅªµÙ¤ßÊý¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡ª¡×
¡ÊÃø½Ò²È¡¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È ¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ø¥Õ¥§¥ê¥ó¡Ë