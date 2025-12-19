4年連続6回目の花園出場を決めた大分東明高校ラグビー部。県予選での劇的な逆転勝利、そして強豪・東福岡との練習試合で見せた確かな手応え。伝統の「展開ラグビー」に磨きをかけ、全国ベスト4という高い壁に挑むチームを取材しました。

【写真を見る】【全国高校ラグビー】大分東明「展開ラグビー」で挑む花園 大会前、東福岡に勝利し勢い…目指すは初の4強入り

部員66人が所属する大分東明は11月2日の県予選決勝で、ライバルの大分舞鶴に後半途中までリードを許すも、終盤に4トライを挙げ26ー12で逆転勝利を収めました。

さらに12月7日には強豪・東福岡と練習試合を行い、14ー13で勝利。着実に力をつけています。

白田誠明監督：

「スター選手がいるというわけではないので、フォワードとバックスが一体となってアタックしていくことが鍵だと思っています。献身的に動く、そういった15人ラグビーを見せたい」

チームの特徴は、グラウンドを広く使い、素早いパス回しで前進する「展開ラグビー」。バックス全員が50メートル6秒前半と俊足ぞろいで、フォワードはフィジー人留学生のナクルィランギ・サケナサをはじめ、パワーあふれる選手が攻守の要となります。

ナクルィランギ：

「タックルとボールキャリーとモールを頑張り、ベスト4に入りたいとみんな頑張っています」

12月6日の組み合わせ抽選会で、東明は前回準優勝校など強豪がひしめく厳しいブロックに入りました。初戦は大会初日の27日に、2年連続36回目出場の若狭東（福井）と対戦することが決まりました。

田中勝斗主将：

「対戦したことのないチームなので不安もありますけど、展開力を重点的に練習してきたので、しっかり力を出し切り、勝ちにいきたいと思います」

チームは今季、7人制大会で準優勝。さらに国民スポーツ大会でベスト4入りし、全国の舞台で着実に経験を積んできました。

安藤佑真副主将：

「エンジョイラグビーをモットーとして、フォワードとバックス一体となった展開ラグビーを強みとしているので、そこを発揮しながらベスト4目指して頑張りたいと思います」

前回大会でチーム史上初のベスト8に進出した東明。再び歴史を塗り替えられるか――第105回全国高校ラグビーは、12月27日に東大阪市・花園ラグビー場で開幕します。