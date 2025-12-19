¡Ö±¿Å¾Ãæ¤Ë·¤¤òÍú¤ÂØ¤¨¡×¡ÖÈ¯Ë¢¼ò¤â°û¤ó¤Ç¡×¡ÄÂÐ¸þ¼Ö·ãÆÍ¤Ç£±ºÐÄ¹ÃË»àË´¡Ö°äÂ²¤¬ÅÜ¤ê¡×Èï¹ð¤ÎÊ®ÈÓ¸ÀÆ°
¡Ö±¿Å¾Ãæ¤Ë·¤¤òÍú¤ÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤À¤±¤Ç¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¯Ë¢¼ò¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤â¤¦¡¢ÅþÄì¡¢Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
11·î12Æü¡¢¹âÃÎ¸©Ä£¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¿ÀÇÀÍ¡ºÈ¡Ê¤«¤ß¤Î¡¦¤æ¤¦¤µ¤¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£2024Ç¯£¹·î¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç£±ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ¹ÃË¡¦ßê±Í¡Ê¤³¤¦¤¨¤¤¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¿¤òÀµÌÌ¾×ÆÍ»ö¸Î¤ÇÃ¥¤ï¤ì¡¢¼«¤é¤â½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿Èï³²¼Ô°äÂ²¤À¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¹âÃÎÃÏºÛ¡Ê°ðÅÄ¹¯»ËºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç¸á¸å£³»þ45Ê¬¤«¤é¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ý¡Ë¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÃÎ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÃÝºê¼÷ÍÎÈï¹ð¡Ê61¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
»ö¸Î¤Ï2024Ç¯£¹·î21Æü¸á¸å£°»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¹âÃÎ¸©¹áÆî»Ô¤Î¹âÃÎÅìÉô¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£°¦¼Ö¡Ê¥È¥è¥¿¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ÃÝºêÈï¹ð¤Ï¡¢¤½¤Îµ¢¤ê¤Ë°û¿©Å¹¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤Æ¿ÀÇÀ¤µ¤ó°ì²È¤Î¼Ö¤ËÀµÌÌ¾×ÆÍ¡£ßê±Í¤Á¤ã¤ó¤ò»àË´¤µ¤»¡¢Î¾¿Æ¤Ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤Î¤À¡£¼ÖÆâ¤Ç¤Ï·¤¤òÍú¤ÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
½é¸øÈ½¤Ç¤ÏÃÝºêÈï¹ð¤Ï¡¢
¡Ö»ä¤Î¼Ö¤¬¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢»ö¸Î¤Î¾¯¤·Á°¤«¤é¤½¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¤Þ¤Ç¡¢µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡×
¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸¡»¡¤ÏÈï¹ð¤¬¼«¼Ö¤Î±¿Å¾»Ù±çÁõÃÖ¤ò²á¿®¤·¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤«¤é¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ·¤¤òÍú¤ÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ò¸í¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿ô¡¹¤Î¾Úµò¤«¤é»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¸ý¤«¤Õ¤¿¸ý°û¤ó¤Ç¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢°äÂ²¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤¿Èï¹ð¤ÎÊ®ÈÓ¸ÀÆ°¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎË¡Äî¤Ç¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬¼«¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀÑ¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¼ò¤òÆþ¤ì¤Æ¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿Èï¹ð¤Ï¡¢
¡Ö¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÇÈ¯Ë¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¤¬¡¢¤Ì¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¸ý¤«¤Õ¤¿¸ý°û¤ó¤Ç¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ö¸ÎÄ¾¸å¡¢·Ù»¡¤¬Èï¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ°û¼ò¤Î¸¡ÃÎ¤ò¤·¤¿¤«ÈÝ¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸Æµ¤¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤Ê¤É¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¾Úµò¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¿¿Ãë¤Î»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤·¤¿¤éÌäÂê¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¼«¤é¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½ÃÏ¤Ç°û¤à¤¿¤á¤Î¼òÎà¤ò»ý»²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÏÏÀ³°¤À¡£
¿ÀÇÀ¤µ¤óÉ×ºÊ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿Èï³²¼Ô»Ù±çÊÛ¸î¿Í¤Î郄¶¶Àµ¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤ÎºÛÈ½¤ÇÈï¹ð¤Ï¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¸ý¡¢¤Õ¤¿¸ý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤Ò¤È¸ý¡¢¤Õ¤¿¸ý¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤ó¤À¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡£»ä¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Í¡ºÈ¤µ¤ó¤â¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡Ù¤Ï¤¹¤ë¤ï¡¢¡Ø°û¼ò±¿Å¾¡Ù¤Ï¤¹¤ë¤ï¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²Ã³²¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Îº£¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎ¨Ä¾¤Ë¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤ÊÅÛ¤ËÂ©»Ò¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢Â©»Ò¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¡Ö°ìÅÙ¤â¼Õ¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ßê±Í¤Á¤ã¤ó¤Ï£±ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¹âÃÎ¤Ø¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¡¢ÁÄÊì¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢¤½¤Î·¤¤Ï°ìÅÙ¤âÍú¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿·ÉÊ¤Î¤Þ¤Þ´½¤ÎÃæ¤ËÇ¼¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Êì¿Æ¤ÎºÌÇµ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤¤ª¤êÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï½é¸øÈ½¤Ç½é¤á¤ÆÃÝºêÈï¹ð¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤¬¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¡£±¿Å¾Ãæ¤Ë·¤¤òÍú¤ÂØ¤¨¤ë¤È¤«¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÈ¯Ë¢¼ò¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¶¤±¤¿±¿Å¾¤Ç»ä¤«¤éÂçÀÚ¤Ê»Ò¤É¤â¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Èï¹ð¤Ï£±Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿º£¤â¡¢°ìÅÙ¤â¼Õ¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ö¸Î¸å¤âÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢·º»öºÛÈ½¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¿¼Â¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤Ç¤¤ë·ë²Ì¤ò¾¡¤Á¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Âè£²²ó¸øÈ½¤Ï¡¢2026Ç¯£²·î£´Æü¡¢¹âÃÎÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤Ç·¤¤òÍú¤ÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Î°û¼ò¤Ï¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
ÃÝºêÈï¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÒÌä¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§Ìø¸¶»°²Â¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡Ë