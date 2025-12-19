新刊『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』は、東大・京大・早慶・旧帝大・GMARCHへ推薦入試で進学した学生の志望理由書1万件以上を分析し、合格者に共通する“子どもを伸ばす10の力”を明らかにした一冊です。「偏差値や受験難易度だけで語られがちだった子育てに新しい視点を取り入れてほしい」こう語る著者は、推薦入試専門塾リザプロ代表の孫辰洋氏で、推薦入試に特化した教育メディア「未来図」の運営も行っています。今回は、東大に推薦入試で合格した高校生が語った意外すぎる受験の本音について解説します。

「何をしたか」ではなく、「なぜそれをしたのか」

私がこれまで取材してきた東大推薦合格者の中に、非常に印象的な学生がいました。その子は東京大学経済学部に推薦で合格した女子生徒で、高校時代から自分で小さな事業を立ち上げていました。

面接の最後に教授から「最後に何か言いたいことはありますか？」と聞かれ、彼女はこう答えたそうです。

「合否は関係なく、東大の先生方に自分の事業についてお話しし、直接アドバイスをいただけたことが本当にありがたかったです。ありがとうございました。」

結果的に彼女は合格しましたが、私は「そりゃ、そう言える人は合格するよな」と感じました。彼女にとって推薦入試は、「選ばれる機会」ではなく「学びと成長の機会」だったわけです。

確かに考えてみると、どんな状況であれ、東大の先生たち複数人が自分の話を聞いてくれて、それにフィードバックをくれるのは、なかなかない機会ですよね。

推薦入試を「挑戦」ではなく「学びの機会」と捉えている

推薦入試というと、どうしても「選ばれる」「評価される」といった意識を持つ受験生が多いです。それは当たり前の話ですが、しかし、実際に合格している学生は、まったく逆の発想を持っている場合があります。

その人たちにとって推薦入試は、「自分の力を試す舞台」ではなく「自分を成長させる機会」「大学の先生との対話や志望理由書の作成の過程で、学びを得る機会」なのです。

志望理由書を書くときは、自分のこれまでを振り返り、強みや弱みを整理しながら「自分は何者なのか」を見つめ直す時間になる。面接は、自分の考え方を社会人である教授たちにぶつけ、フィードバックをもらえる貴重な場になる。そう捉えている学生ほど、落ち着いた姿勢で自分を表現できるのです。

この東大推薦生のように、「面接を通じて自分がどう評価されるのかを客観的に知るいい機会だった」と感じられる人は、結果的に合格に近づきます。

逆に、「合格はもらったけど、あんな意地悪な質問をする大学の先生がいるんだったら、この大学には行かないようにしよう」と言って合格を蹴る学生もいます。そういう人は、自分が大学から試されると考えるのではなく、大学のことを自分が試す意識を持っていたわけです。

アドミッションポリシーを読んでも、外からの評判を聞いても、その大学のことはなかなか理解できません。でも、総合型選抜で実際に大学の先生と話すことで理解が深まっていくことはあります。そしてそこで「この先生のところで学びたい」と思えるような大学に合格していく……総合型選抜入試がマッチングの入試と呼ばれる所以はここにあるのでしょう。

