【「ELDEN RING NIGHTREIGN」：救いの旗手「安寧者たち」】 12月18日10時 配信

フロム・ソフトウェアは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用協力型サバイバルアクション「ELDEN RING NIGHTREIGN」について、DLC「The Forsaken Hollows」にて登場したボスの強化個体である救いの旗手「安寧者たち」を12月18日10時に配信開始した。

救いの旗手「安寧者たち」に出撃するには、DLCの同名ボスを撃破している必要がある。過去に追加された強化個体は、いずれも新たな攻撃などが実装されており、ただでさえ複数ボスとの戦闘で過酷な「安寧者たち」が凶悪になるものと思われる。

なお、12月17日に配信されたアップデートでは、DLC「The Forsaken Hollows」の標的や地変、攻略拠点、襲撃イベントが「深き夜」に追加されている。また、同アップデートファイルでは、DLC関連の多数のパラメーターに調整が入っているほか、DLCを持っている場合に「夜を象る者」との戦闘で敵が行なう特定の属性に関わる攻撃の種類が追加されたりもしている。

また、救いの旗手「安寧者たち」実装に関するXのポストには、ユーザーからの「もっとお金を払わせてほしい」「サプライズがうまい」「ペースが速い」など喜びの声が寄せられている。

□12月17日「アップデートファイル配信のお知らせ」

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2025 FromSoftware, Inc.