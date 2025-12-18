ボンボンドロップシールを求め文具女子博へ……そこで待っていたのは2026年のシールトレンドか!?
12月18日から21日までパシフィコ横浜(神奈川県横浜市)にて開催されている「文具女子博」。2017年から定期的に開催されており、新商品の文具に触れたりその場で購入したりできるのが魅力です。毎回、熱量の高い文具ファンで会場は埋め尽くされるそうなのですが、今回は大流行中のボンボンドロップシールを求めて足を運んでみることに。入手困難なボンドロシールに出会えるのでしょうか……?
○大人気シールが大量に!
17日はメディアデーとプレミアムタイム来場者のための日ということで、比較的混雑していないかな? と思いきや、会場前にはかなり前の時間から大行列ができていました。
会場内はかなり広く、下記のようにわかりやすいMAPはあるものの、広すぎて網羅できているのか自信がなくなるほど!
ブース数もかなり多い!
通路は広めで、各ブースも広くとられています
大人気だったブースはBGM。「むにむにシール」や「CandySeal」はもちろん人気なのですが、特に人気だったのは……?!
むにむにシール
CandySeal
大人気のBGMブース
開場直後から大行列ができていた、皆さんのお目当ては「きゅるるんシール」です!
きゅるるんシール
大きなサイズで立体的なシールが大人気! 束になるほどかなりのシート数を購入される方が多かった印象です(購入個数制限があり1人1種類2個まででした)。
きゅるるんシールが大人気!
もう一つの大注目は、カミオジャパンの「大人の図鑑シリーズ」。
大人の図鑑シリーズ
各都道府県の魅力を繊細にシールで表現している!
可愛らしい動物たちも!
歯バージョンまで？！
プレミアムはちょっと高級感を感じるラインナップ
カミオジャパンブースでは「大人のシール帳」も販売されていました。落ち着いていて、持ち運びもしやすそうです。
大人のシール帳
シールを台紙ごと収納できるケースも
さらにMIND WAVE INC.ブースでは……
MIND WAVE INC.ブース
先行販売の「おもちゃシール」を発見！
「おもちゃシール」とは?
ぷっくりと立体＆レトロなおもちゃデザインがエモい!
というわけで、ボンボンドロップシールには出会えませんでしたが、立体シールはたくさん販売されていました! 様々な種類が揃えば、シール交換時に盛り上がりそうです!
○来年流行!? 新・シールのトレンドは?
文具女子博では、立体シールだけでなく、「これはこれから流行するのでは？」と思うような新しいワクワクするシールもたくさんありました!
まずはサンスター文具ブースの「ロールシールwakumo(ワクモ)」。1枚のシールがワクと中部分で2枚に分かれているので、ワク部分だけ使用したり、重ねて貼り付けたりと様々な使い方ができます。
ロールシールwakumo
特にスケジュール帳で大活躍してくれそう
続いてはｍyrtillers atelierブース。シーリングワックス風のシールがたくさんの種類販売されていました。高級感があってかなりテンションが上がります。
シーリングワックス風のシール
カラーバリエーションやサイズも色々あって楽しい
ほかにも、刺繍ワッペンシールもスペシャル感があって今後流行りそうな気がしましたよ!
刺繍ワッペンシール
圧巻だったのは、Lindoブース。このナイアガラの滝のようなものは何!?
ナイアガラの滝のような圧巻の風景
これはロール型のシールになっている「コラージュマステ」というもので、1m単位で販売されているようです。
コラージュマステは好きな長さで購入できる
小さなサイズのシールがたくさんのタイプから、かなり大きなサイズのものまであって、お気に入りを探すのが楽しいです。
かなりデカいサイズも!
台湾文具博ブースでも同じくナイアガラの滝を発見!
こちらもロールタイプのシールが
このタイプのシールが今後流行するかもしれませんね!
○シール以外にも……気になるアイテムが多すぎる!
シール以外にも、文具女子博では気になるアイテムがたくさんありました!
まずはWORLD CRAFTブース。これは立体シールかな? と思いきや、こちらは「クリアスタンプ」という商品で、今少しずつ人気に火が付いているようです。
クリアスタンプ
「ひょっこり犬」がかわいい
開場後、かなり多くの方がダッシュで駆け寄っていたのは、KOKUYOブースの「Campus×Rollbahnコラボ」。CampusとRollbahn初のコラボで、それぞれのデザインが入れ替わってしまっています。
キャンパスノートにRollbahnのロゴが
こちらはロルバーンにCampus ロゴ
さらに文具女子博オリジナルグッズなども販売されていたり、文具女子アワードと呼ばれる、エントリー商品への投票コーナーも。文具好きにはたまらないイベントとなっていました。
文具女子博オリジナルグッズ
投票で大賞が決まる!
○大人気シールが大量に!
17日はメディアデーとプレミアムタイム来場者のための日ということで、比較的混雑していないかな? と思いきや、会場前にはかなり前の時間から大行列ができていました。
会場内はかなり広く、下記のようにわかりやすいMAPはあるものの、広すぎて網羅できているのか自信がなくなるほど!
ブース数もかなり多い!
通路は広めで、各ブースも広くとられています
大人気だったブースはBGM。「むにむにシール」や「CandySeal」はもちろん人気なのですが、特に人気だったのは……?!
むにむにシール
CandySeal
大人気のBGMブース
開場直後から大行列ができていた、皆さんのお目当ては「きゅるるんシール」です!
きゅるるんシール
大きなサイズで立体的なシールが大人気! 束になるほどかなりのシート数を購入される方が多かった印象です(購入個数制限があり1人1種類2個まででした)。
きゅるるんシールが大人気!
もう一つの大注目は、カミオジャパンの「大人の図鑑シリーズ」。
大人の図鑑シリーズ
各都道府県の魅力を繊細にシールで表現している!
可愛らしい動物たちも!
歯バージョンまで？！
プレミアムはちょっと高級感を感じるラインナップ
カミオジャパンブースでは「大人のシール帳」も販売されていました。落ち着いていて、持ち運びもしやすそうです。
大人のシール帳
シールを台紙ごと収納できるケースも
さらにMIND WAVE INC.ブースでは……
MIND WAVE INC.ブース
先行販売の「おもちゃシール」を発見！
「おもちゃシール」とは?
ぷっくりと立体＆レトロなおもちゃデザインがエモい!
というわけで、ボンボンドロップシールには出会えませんでしたが、立体シールはたくさん販売されていました! 様々な種類が揃えば、シール交換時に盛り上がりそうです!
○来年流行!? 新・シールのトレンドは?
文具女子博では、立体シールだけでなく、「これはこれから流行するのでは？」と思うような新しいワクワクするシールもたくさんありました!
まずはサンスター文具ブースの「ロールシールwakumo(ワクモ)」。1枚のシールがワクと中部分で2枚に分かれているので、ワク部分だけ使用したり、重ねて貼り付けたりと様々な使い方ができます。
ロールシールwakumo
特にスケジュール帳で大活躍してくれそう
続いてはｍyrtillers atelierブース。シーリングワックス風のシールがたくさんの種類販売されていました。高級感があってかなりテンションが上がります。
シーリングワックス風のシール
カラーバリエーションやサイズも色々あって楽しい
ほかにも、刺繍ワッペンシールもスペシャル感があって今後流行りそうな気がしましたよ!
刺繍ワッペンシール
圧巻だったのは、Lindoブース。このナイアガラの滝のようなものは何!?
ナイアガラの滝のような圧巻の風景
これはロール型のシールになっている「コラージュマステ」というもので、1m単位で販売されているようです。
コラージュマステは好きな長さで購入できる
小さなサイズのシールがたくさんのタイプから、かなり大きなサイズのものまであって、お気に入りを探すのが楽しいです。
かなりデカいサイズも!
台湾文具博ブースでも同じくナイアガラの滝を発見!
こちらもロールタイプのシールが
このタイプのシールが今後流行するかもしれませんね!
○シール以外にも……気になるアイテムが多すぎる!
シール以外にも、文具女子博では気になるアイテムがたくさんありました!
まずはWORLD CRAFTブース。これは立体シールかな? と思いきや、こちらは「クリアスタンプ」という商品で、今少しずつ人気に火が付いているようです。
クリアスタンプ
「ひょっこり犬」がかわいい
開場後、かなり多くの方がダッシュで駆け寄っていたのは、KOKUYOブースの「Campus×Rollbahnコラボ」。CampusとRollbahn初のコラボで、それぞれのデザインが入れ替わってしまっています。
キャンパスノートにRollbahnのロゴが
こちらはロルバーンにCampus ロゴ
さらに文具女子博オリジナルグッズなども販売されていたり、文具女子アワードと呼ばれる、エントリー商品への投票コーナーも。文具好きにはたまらないイベントとなっていました。
文具女子博オリジナルグッズ
投票で大賞が決まる!