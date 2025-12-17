東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火事で、出火当時、サウナ店の従業員は事務室にいなかったほか、非常用ボタンの受信盤の電源が切れていたことがわかりました。

この火事は、おととい（15日）午後0時半ごろ、港区赤坂の個室サウナ店で背もたれなどが焼け、室内に倒れていた川崎市の会社経営・松田政也さん（36）と妻でネイリストの陽子さん（37）が死亡したものです。

警視庁が司法解剖を行ったところ、現時点で2人の死因は特定できませんでしたが、焼死や高体温症の可能性が高いということです。

その後の捜査関係者への取材で、サウナ室内には事務室につながる非常用ボタンが設置されていましたが、当時、非常用ボタンの受信盤の電源が切れていたことが新たにわかりました。

店のオーナーは任意の調べに対し、受信盤の電源について「今まで入れたことがない」「触ったことがない」と話しているということです。

また、捜査関係者によりますと、サウナ店内には当時、従業員が3人いましたが、非常用ボタンとつながっている事務室には誰もいなかったこともわかりました。

サウナ室の中で燃えていたタオルはサウナストーンに触れたことで発火したとみられますが、触れた理由については捜査中だということです。

2人が倒れていたサウナ室のドアノブは外れていましたが、警視庁が現場検証をした際、別の個室のドアノブにもガタつきが確認されたということです。

警視庁は今後、業務上過失致死の疑いも視野に詳しく調べています。