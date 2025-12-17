ASCA¡¢ÀÖ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¿®Ç°¤òÂÎ¸½¤·¤¿¿·¥¢¡¼¼Ì¤ò¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦¥²¡¼¥à¼çÂê²Î¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦ASCA¡£
ÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢µÁÀº¿À¤È³Ð¸ç¤ò¤½¤Î¿È¤Ë½É¤·¡¢Í¿¤¨¤ë¼Ô¡á¡ÈGiver¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¿·¥¢¡¼¼Ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
2026Ç¯2·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØÎ¶Â²¶ -The Mourner¡Çs Eyes-¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖGiver¡×¤òÉ½Âê¤È¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëASCA¡£Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤Î¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼(B3¥µ¥¤¥º)¡×¤Î³¨ÊÁ¤âÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÂÐ¾ÝÍ½Ìó´ü´Ö¤Ï12·î17Æü(¿å)23:59¤Þ¤Ç¡£Sony Music Shop¤Ë¤Æ¡¢Í½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
ASCA
¡ÖGiver¡×
2026Ç¯2·î4ÆüÈ¯Çä
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2838¡Á9
²Á³Ê¡§¡ï2,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2840
²Á³Ê¡§¡ï1,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2841¡Á2
²Á³Ê¡§¡ï1,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
ÆÃÅµ¡§Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼(B3¥µ¥¤¥º)
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Sony Music Shop
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î17Æü(¿å)23:59¤Þ¤Ç
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=VVCL000002838&cd=MATO000008389
ÄÌ¾ïÈ×
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=VVCL000002838&cd=MATO000008390
´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=VVCL000002838&cd=MATO000008391
¡üºîÉÊ¾ðÊó
Âè2´ü¡ØÎ¶Â²¶ -The Mourner¡Çs Eyes-¡Ù ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ
2025Ç¯10·î¤è¤ê¡¢TOKYO MX¡¢BS11¡¢¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡¢·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó ³Æ¶É¤Ë¤ÆÊüÁ÷
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹çÅù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÀÄÆ¼¤È±ê¤ÎÎ¶²¦Æ¤È²¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥ë¡¼¡¦¥ß¥ó¥Õ¥§¥¤¤Ï¡¢¼¡¤Ê¤ë»ÍÂç·¯¼ç¡¢ÂçÃÏ¤È»³Ì®¤ÎÎ¶²¦¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡½¡½ ¥ë¡¼¡¦¥ß¥ó¥Õ¥§¥¤¤¬¥«¥Ã¥»¥ë³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¤·¤ÆÁá¤¯¤â1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ï³Ø±¡ºÇ¶¯¤ÎÎ¶»¦¤·¤Î°ì¿Í¡¢¥Á¥å¡¼¡¦¥º¡¼¥Ï¥ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¡£ ¿®¹ñ¤Ç¤ÎÇ¤Ì³¤ò½ª¤¨¥«¥Ã¥»¥ë³Ø±¡¤Ø¤ÈÌá¤ëÆ»Ãæ¡¢Æó¿Í¤Ï³Ø±¡¤Î¿·ÆþÀ¸¤ÇAµé·ìÅý¤ò»ý¤Ä¾¯½÷¥·¥ã¡¼¡¦¥ß¡¼¤È½Ð²ñ¤¤Ãç´Ö¤È¤Ê¤ë¡£ ¿·¤¿¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤À»°¿Í¤ÏÁÉ¤ëÂçÃÏ¤È»³Ì®¤ÎÎ¶²¦Æ¤È²¤Î¤¿¤á¤ËÁÔÀä¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¹¾Æî¡¿¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ê¥ó¡ÖÎ¶Â²¡×
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²¦ûÓ¡¿¥ï¥ó¡¦¥·¥ó
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§²¦ûÓ¡¿¥ï¥ó¡¦¥·¥ó¡¢ÂçÊë°Ý¿Í
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÄÀðÂ¡¿¥·¥§¥ó¡¦¥Õ¥§¥¤¡¢À¾°Ìµ±¼Â¡¢李»þ旼¡¿¥ê¡¼¡¦¥·¡¼¥ß¥ó¡¢ÈÏÊ¸ÉË¡¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥§¥ó¥Ó¥ó¡¢ÅÄÃæ¹§¹°
²»³Ú´ÆÆÄ¡§¸à婷¡¿¥¦¡¼¡¦¥Æ¥£¥ó
BGM¡§ºíÁã»íÏº¡¡¤Û¤«
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡§HANABARA Animation
ÆüËÜÈÇÀ½ºî¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥ë¡¼¡¦¥ß¥ó¥Õ¥§¥¤¡¿Ï©ÌÀÈó¡§»³²¼Âçµ±
¥Á¥å¡¼¡¦¥º¡¼¥Ï¥ó¡¿Á¿»Ò¹Ò¡§¾®Ìî¸¾Ï
¥ë¡¼¡¦¥ß¥ó¥¼¥¤¡¿Ï©ÌÄÂô¡§Â¼À¥¡¡Êâ
¥ê¥ó¡§Å·¾ë¥µ¥ê¡¼
¥¢¥ó¥¸¥§¡§Â®¿å¡¡¾©
¥Î¥Î¡¿ÂúÂú¡§ËÜÅÏ¡¡Éö
¥·¡¼¥¶¡¼¡¦¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾¡§ÂçÄÍ¹ä±û
¥Õ¥£¥ó¥²¥ë¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ó¥°¥¹¡§µÌ¡¡Î¶´Ý
¥Î¥ë¥Þ¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
¼òÆÁËã°á¡§ÅçÂÞÈþÍ³Íø
¡ãASCA ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ASCA (¥¢¥¹¥«)
°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¢1996Ç¯9·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£A·¿¡£
2017Ç¯11·î¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKOE¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖFate/Apocrypha¡×2nd¥¯¡¼¥ë ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
2019Ç¯¡¢SAO¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥óOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖRESISTER¡×¤ä¡ÈFate¡É¥·¥ê¡¼¥ºED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö±À¿ý¡×¤¬¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÉ´²ÎåçÍð¡×¤Ï¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡£2020Ç¯11·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHowling¡×(TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸ ÍèË¬¼ÔÊÔ¡×OP¥Æ¡¼¥Þ)¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2021Ç¯1·î¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÉ´´õÌë¹Ô¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º³¤³°¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±é¤ò¹Ô¤¤¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï½é¤Î³¤³°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò´Ú¹ñ¤Ë¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¹ñÆâ¤Ç¤â2024Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¥í¥µ¥Þ¡¼¥é¥¤¥Ö(¥¢¥Ë¥µ¥Þ)¡×¡ÖANIMAX MUSIX¡×ÅùÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±é¡£
2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢4ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö28¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤µ¤é¤ËÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·Ç¤²¡¢¥¢¥¸¥¢6ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ASCA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
http://www.asca-official.com/
¡ØÎ¶Â²¶ -The Mourner¡Çs Eyes-¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://ryuzoku-anime.com/