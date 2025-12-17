外国人支援教育を強化！RPJ「九州国際学院」

RPJが、2025年2月より「九州国際学院」の事業継承を開始し、同年11月より新体制としての運営を本格始動。

外国人支援教育における長年の実績を持つ学院のノウハウを継承し、最大毎月60名の受け入れが可能な体制へと刷新されました。

RPJ「九州国際学院」

事業継承開始：2025年2月

新体制始動：2025年11月

所在地：福岡県小郡市

受入可能人数：最大毎月60名

株式会社RPJが、10年以上にわたり外国人支援教育に取り組んできた「九州国際学院」の事業を継承しました。

「日本語教育」「生活指導」「就労マナー」「文化理解」といった独自のカリキュラムに、RPJ代表の齊藤慶二郎氏が深く感銘を受けたことが契機です。

この教育を九州全域へ広げたいという想いのもと、2025年11月に全システムを刷新。

外国人材が日本で安心して生活・就労できるよう、現場密着型の教育とサポート体制が強化されています。

新体制での運営スタート

新体制への移行により、最大で毎月60名の受け入れが可能となりました。

学院長には齊藤慶二郎氏、学校責任者には太田竜也氏が就任。

経験豊富なスタッフが中心となり、受入企業と外国人双方に寄り添う支援体制を構築しています。

現在、約50社の監理団体と業務提携を開始しており、その信頼性が評価されています。

実践的な教育カリキュラム

九州国際学院では、単なる語学教育にとどまらず、日本での生活や就労に必要な実践的なスキルを習得できます。

入国後講習や技能講習、特別教育など、多岐にわたるプログラムを提供。

異国で努力する実習生たちが、文化の違いや生活習慣を理解し、スムーズに社会に溶け込めるよう配慮されています。

地域社会との交流とワンストップ支援

教室内の学習だけでなく、お花見やボランティア活動などを通じた地域交流も積極的に行われています。

また、RPJグループでは奈良県の監理団体をM&Aし「協同組合soshiji」として連携を強化。

監理団体、登録支援機関、入国後講習などをワンストップで提供できる体制を整え、2027年の「育成就労制度」への移行を見据えた教育機関としての成長を目指しています。

外国人も受入企業も安心できる「真の受入モデル」を追求し、新体制でスタートした「九州国際学院」。

日本で長く働き、安心して暮らすための教育拠点として、さらなる発展が期待されます。

株式会社RPJ「九州国際学院」の紹介でした。

