アメリカ発シューズKizikが神戸に♡ハンズフリー体験ポップアップ

手を使わずにスッと履ける快適さで、今注目を集めるハンズフリーシューズブランド「Kizik」。アメリカ発ならではの革新的な技術と、洗練されたデザインを体感できる期間限定ポップアップストアが、大丸神戸店にオープンします。日常に寄り添うスニーカーから、冬に活躍するブーツまで、履き心地とおしゃれを両立したラインナップが集結。忙しい毎日にうれしい一足と出会えるチャンスです♡

足を入れるだけの新感覚

Kizikは、米国ユタ州リンドンで誕生した世界初のハンズフリーシューズ専門ブランド。

「足を入れるだけで、かかとが瞬時に元の形に戻る」特許取得済みのスプリングバックヒール構造により、脱ぎ履きのストレスを軽減しながら高いフィット感を実現しています。

試着後約8割が購入するという実績も、その快適さの証。直近3年間の米国での累計販売個数は300万足＊を突破しています。

てんちむ×QQZ始動♡「可愛い」と「機能性」を極めた1stランジェリー

神戸で試せる人気モデル

Athens2(アテネ2)



価格:24,200円

ポップアップでは、ブランドを代表するモデルを中心に展開。

カラー展開:

Men’s:Blackout(ブラックアウト),BrightWhite(ブライトホワイト)

Women’s:Black(ブラック),Oatmeal/Pristine(オートミール／プリスティン),StormyWeather/Rose(ストーミーウェザー／ローズ),SurfSpray/PeachParfait(サーフスプレー／ピーチパフェ),WildRose(ワイルドローズ)

Monaco(モナコ)



価格:25,300円

カラー展開:

Men’s:White(ホワイト),White/Black(ホワイト／ブラック)

Women’s:StormyWeather/NavalAcademy(ストーミーウェザー／ネーバルアカデミー),White/Black(ホワイト／ブラック),White/Moonbeam(ホワイト／ムーンビーム)

冬まで頼れる洗練デザイン

Juno2Low(ジュノ2ロー)



販売価格:25,850円

ブーツタイプも見逃せません。ローカット仕様の新感覚スノーブーツで、保温性と実用性を兼ね備えた一足。冬の装いに自然と溶け込み、足元から洗練された印象を演出します。

カラー展開:

Women’s:Black/WhitecapGray(ブラック／ホワイトキャップグレー),Pristine(プリスティン)

Kizikポップアップストア概要



期間:2025年12月17日(水)～12月31日(水)

場所:大丸神戸店1階元町シューズテラスイベントスペース1

営業時間:10:00～20:00※最終日は18:00まで

履いた瞬間、毎日が変わる

快適さとデザイン性を兼ね備えたKizikのシューズは、一度体験すると手放せなくなる存在。忙しい朝やお出かけ前の何気ない瞬間を、スマートに変えてくれます。

期間限定の神戸ポップアップは、実際に試せる貴重な機会。自分のライフスタイルに寄り添う一足を見つけに、ぜひ足を運んでみてください♪