【蟹座】週間タロット占い《来週：2025年12月22日〜12月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月22日〜12月28日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分を偽らなくなっていきます』
｜総合運｜ ★★★★☆
踏ん張りみたいなことをやめていくのですが、良いことの方が多いようです。何とか自分を取り繕っていた人にとっては、楽になっていくでしょう。仕事や公の場では周囲の人達をあえて泳がせることが自分の立場を守るようです。トラブルが起きても他の人の責任になるでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
プライドみたいなものを見せて行くのですが、相手が求めているものはとても素朴なものでしょう。気持ちのすれ違いに気をつけていきたい時です。シングルの方は、自分からはリードして行く勇気がない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手はいつも安心できずハラハラしています。
｜時期｜
12月24日 不安が減る ／ 12月25日 嬉しい態度をとってもらえる
｜ラッキーアイテム｜
夜
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞