ワンコが喜んでくれると思って、パンチを繰り出す犬のおもちゃをプレゼントしたお兄ちゃん。さっそく一緒に遊んでみたら…？ワンコの反応に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で65万2000回再生を突破。「カワイイｗ」「めちゃくちゃうざがってる笑」といった声が寄せられています。

【動画：息子が犬と『パンチするおもちゃ』で遊んでみた結果→『可愛すぎる反応』に爆笑】

パンチするおもちゃで遊んでみたら…

TikTokアカウント「everydaydaikichi」に投稿されたのは、お兄ちゃんが柴犬の「だい吉」くんとパンチを繰り出す犬のおもちゃで遊んでみた時の様子です。

お兄ちゃんがグリップを握ると、犬のおもちゃは「アチョーッ！」と声を上げながらだい吉くんに向かってパンチ！お兄ちゃんはだい吉くんを喜ばせたくておもちゃを買ったのですが、だい吉くんは「なんだコイツ」と言わんばかりの冷めた目でおもちゃを見ていたそう。

ワンコがパンチを食らって激怒！

そして何度かパンチしているうちに、だい吉くんのほっぺたにヒット！軽く当たっただけなので痛くはなさそうですが、だい吉くんは怒っておもちゃの腕の部分にガブッと噛みついたとか。

お兄ちゃんが「壊れる～っ」と焦って何度もおもちゃにパンチさせていると、ようやくおもちゃを放してくれただい吉くん。なんとかおもちゃを破壊されずに済みましたが、残念ながら気に入ってはもらえなかったようです…。

迷惑そうな表情に爆笑

その後、お兄ちゃんが懲りずにちょっかいを掛けに行くと、ベッドでお昼寝をしていただい吉くんは渋々起きて相手をしてくれたそう。そして再びおもちゃでパンチし始めると、「お前の実力はわかったから、もういいよ…」とばかりに目をそらしたとか。明らかに迷惑そうなお顔が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

今度はお顔にパンチが当たっても黙って受け止めていただい吉くんですが、しばらく耐えてからおもちゃをギロッと睨みつけて、「僕の方が強いぞ」としっかりアピール。それでもお兄ちゃんがしつこくちょっかいを掛け続けるので、最後にはだい吉くんも「もうええわ」と完全に呆れて無視を決め込むのでした…。

この投稿には「犬の沸点を超過した瞬間、初めて目撃したw」「本気で鬱陶しそうなのに、飼い主の奇行に付き合ってくれるのあまりにも優しい」といったコメントが寄せられ、だい吉くんの反応に爆笑する人が続出することとなりました。

だい吉くんの可愛い姿やご家族との愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「everydaydaikichi」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「everydaydaikichi」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。