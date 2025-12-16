この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員として活動するレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【実録】配達員がお客さんに脅された話・・・。」と題した動画を公開。配達の際に注文客から受けた、脅迫的ともいえる過剰な要求事項のメモを公開し、その衝撃的な内容を明かした。



動画でレクター氏は、とある配達員がUber Eatsで配達中に確認したという「お客様からの注意事項」のスクリーンショットを提示。そこには「監視カメラあり 盗んだら サボったら 潰したら 破損したら 殺す」という、配達員を威圧する過激な文言が記されていた。さらに「代替不要 ネット晒す 警察 弁護士 消費者センター」と、トラブルが発生した際に第三者機関へ通報することを示唆する内容も含まれていた。



要求はそれだけにとどまらず、配達方法についても「インターホン鳴らしてでなければ置き配」「清潔な場所に置くかドアの取っ手」と細かく指定。連絡手段を「インターホン その他不可」と限定した上で、配達員に対して「数字対応 潔癖症 可能なら清潔な手袋とマスク」と、極めて衛生面に配慮した対応を求めていた。一連の常軌を逸した要求に対し、レクター氏は「めちゃくちゃ怖いですよね、これ」と率直な感想を漏らしている。



今回の事例は、デリバリーサービスが日常に浸透する一方で、配達員が一部の利用者からの過剰な要求や精神的プレッシャーに晒されているという過酷な実態を浮き彫りにした。プラットフォームを介した非対面でのやりとりが基本となる中で、配達員が直面するリスクについて一石を投じる内容となっている。