

デジタル写真集『私たちクララプロダクション』（撮影／HIROKAZU、後野順也）より



パイスラなど巨乳を生かしたあざとい動画が人気のTikToker・なな茶が社長を務めるインフルエンサー事務所・クララプロダクションから、なな茶、ちなぷぷ、ゆでたまご、フルートありさ、ぽたみうの5人が、初めてのハーレムグラビアを収録したデジタル写真集『私たちクララプロダクション』とそれぞれのソロデジタル写真集を発売した（2025年12月15日発売の『週刊プレイボーイNo.52』にもグラビアが掲載中）。

それぞれの得意分野で企業案件などを受けつつ、個性豊かな動画で多くのファンを獲得してきた彼女たち。個人でも十分な影響力を持っているにもかかわらず、なぜプロダクションを立ち上げようと思ったのか？ 社長のなな茶と、今回の撮り下ろしが初グラビアとなったぽたみうにインタビューを実施！ インフルエンサーの裏側を少しだけお見せします。

＊ ＊ ＊

【「ビーチクだけは大事な人に見せたい（照）」】

――撮影、お疲れ様でした。カメラマン2人が代わる代わる5人を追いかける、お祭りのように慌ただしい現場でしたね。

ぽたみう めっちゃ楽しかったです。私、ずっと週プレさんでグラビアをやるのが夢だったんですよ。あと30時間は撮影していたかったです（笑）。

――30時間！？ 途中で雨が降って寒かったと思います。大丈夫でした？

ぽたみう 全然平気です。いいですよね、"過酷な撮影"って。やりがい感じます！

なな茶 ぽたみうちゃんは気質が元ヤンなんです（笑）。そもそも今回の撮り下ろしが実現したのは、ぽたみうちゃんの「グラビア雑誌に出たい」という夢に少しでも近づけばいいなと、週プレさんにご挨拶にうかがったのがきっかけ。クララプロダクションにはグラビアに積極的なインフルエンサーが多く所属しているので、このような機会をいただけてありがたいです。



ぽたみう『秘蔵の最胸グラエンサー』（撮影／HIROKAZU、後野順也）より



――なな茶さん、何だかマネージャーさんみたいですね。そもそもクララプロダクションって、どういう事務所なんですか？

なな茶 私が立ち上げたインフルエンサー事務所です。以前から、周りのインフルエンサーさんとお仕事の相談をしたり、その流れで私がお仕事の紹介をしたりする機会が多々あって。最初はお友達として助け合いの精神でお手伝いしていたのですが、組織としてちゃんとお仕事が回る仕組みが必要だと思うようになり、昨年7月から正式に事務所としてスタートしました。

「インフルエンサーの孤独を無くしたい」という思いもあります。最初は一人で気楽に動画投稿していても、バズって状況が変わった途端、孤独感に悩んでフェードアウトしてしまうコを何人も見てきたので......。今はお仕事の相談だけでなく、アカウントがBANされたとか、SNSの規約が変わったとか、何かあった時すぐ情報交換ができます。「1秒目でおっぱい揺らしたらヤバいかも」とか（笑）。みんなで助け合える環境ができ、ひとりで悩む時間が減ったという意味でも、事務所を立ち上げて良かったなと思います。

――なるほど。今や"インフルエンサー事務所"は珍しくないですが、"インフルエンサー同士が助け合える事務所"は確かに画期的かも。実際、ぽたみうさんは所属してみていかがですか？

ぽたみう なな茶さんがお仕事をたくさん振ってくださるので、マジで助かっています。私、めっちゃバカなんですよ。みんな、「お前なんでこんなことも知らねぇんだよ」って思っているだろうけど、優しく色んなことを教えてくれるんですよね。クララに所属してから、世界が広がりました。

なな茶 ぽたみうちゃん、グラビアをやるにあたって「NGありません」なんて言うんですよ。その気合いを逆手に取って、必要以上に脱がそうとする悪い大人もいるじゃないですか（笑）。だからこそ、まずは私自身何度もお世話になっている週プレさんにご挨拶にうかがおうと思ったんです。結果的にプロダクションとして大きなお仕事に繋がって良かったです。

――確かにそれは心配！ ぽたみうさん、本当に「NGなし」なんですか？

ぽたみう はい！ あっ、でもビーチクだけはNGです。やっぱ、大事な人にだけ見せたいんで（照）。

――（笑）。話を戻しますが、今回登場してくれた5人は、どういうメンバーなんですか？

なな茶 プライベートでもよく集まるくらい、仲の良い5人です。以前、グランピングの案件をいただいた際に、仕事がてら一緒に岡山を旅行したこともあります。1泊2日で、朝まで釣りをしたり、お酒を飲んだり。プール付きの施設だったので、みんなで水着の写真を撮り合ったりもしましたね。

岡山の時も、今回の撮影でも思ったのですが、インフルエンサーが集まると撮影中のオーディエンスがスゴく賑やかなんです。「かわいいよ！ 綺麗だよ！」「もっとオッパイ寄せて！ エロいよ〜！」って（笑）。みんなで盛り上げ合っている様子を見ると、インフルエンサーの集まりだなって実感します。

――ちなぷぷさん、ゆでたまごさん、フルートありささんは、それぞれどんなコですか？

なな茶 ちなぷぷちゃんは、昨年週プレさんから発売したデジタル写真集が大ヒットし、「グラジャパ！アワード2024」でインフルエンサー賞を受賞しています。一番年下でありながらみんなを引っ張ってくれるムードメーカー的な一面もありつつ、好奇心旺盛で、趣味も多くて、先日は『SASUKE』の女性版『KUNOICHI』にも出演していました。インフルエンサーの枠を超えて活動の幅を広げていてスゴいです。



ちなぷぷ『沼すぎる最胸グラエンサー』（撮影／HIROKAZU、後野順也）より



なな茶 ゆでたまごさんは、昔から仲が良くて。完璧主義ゆえに落ち込むことも多いのですが、聞き上手で、いろんなコからお悩み相談を受けているイメージがあります。最近は胃下垂でお腹が膨らんでいる動画がよくバズっていますね（笑）。優しいお姉さんって感じです。



ゆでたまご『小悪魔な最胸グラエンサー』（撮影／HIROKAZU、後野順也）より



なな茶 ありさちゃんは、プロのフルート奏者でありながらインフルエンサーとしても人気を集める努力家。この5人の中でも、いちばん直近の動画投稿数が多いんじゃないかな。自分のことを謙遜しがちで、か弱いウサギさんみたいな女のコなんですけど、間違いなくインフルエンサーとしてオンリーワンの存在です！



フルートありさ『あまえんぼうな最胸グラエンサー』（撮影／HIROKAZU、後野順也）より



――なな茶さんは、大きな胸を生かした動画が相変わらずバズっていますよね。そういえば、昨年ファースト写真集を出された際に「グラビア引退作になるかも」と言っていたような？

なな茶 はい、言っていました（笑）。引退詐欺みたいになっちゃいましたけど、実際、写真集以降はグラビアのお仕事をお受けしていなかったんです。でも、せっかくクララプロダクションのみんなでグラビアをさせていただくのに、社長の私が脱がないわけにはいかないですよね？ 前日にぽたみうちゃんとハンバーグを食べに行ったぐらいのワガママボディではありますが（笑）、久々になな茶のグラビアも楽しんでもらいたいです！



なな茶『トップ最胸グラエンサー』（撮影／HIROKAZU、後野順也）より





【インフルエンサー、やっぱ夢あります】

――ぽたみうさんは、どうしてグラビアをやってみたいと？

ぽたみう 女性の綺麗な体を見るのが好きなんです。グラビアアイドルさんはもちろん、アニメのキャラクターの体とか、しなやかで美しいなーって。体の曲線には少し自信があったのと、周りにグラビアをやっている友達が多かったので、自分もやってみたいと思ったんですよね。今回、プロのカメラマンさんに綺麗に撮っていただけて、めちゃくちゃ感激しました！

――パンツの紐をほどくなど、かなり攻めたシーンにも挑戦されていましたね。その全容はデジタル写真集をみていただくとして......インフルエンサーとしての活動は、どのようにして始まったんですか？

ぽたみう 私、バカすぎて高校卒業時に進路が決まっていなかったんです。私が知らないうちに同級生たちは進学先や就職先を決めていたらしいんですけど、私は完全に出遅れてしまって......。

――高校で進路を決めるのに出遅れるとかあります！？

ぽたみう 私も自分でビックリですよ！ とはいえ何も決まっていなかったので、中学生の頃からボンヤリ抱いていた「有名になりたい」という夢に本気で挑戦してみようと、TikTokに動画投稿を始めました。最初は普通にダンス動画をあげていたのですが、全然バズらなくて。あるとき、高校の帰り道に友達とタピオカ屋に寄った動画を投稿したら「意外と声が低い！」ってコメントが殺到して、少しだけバズりました。当時は今より清楚系のビジュだったので、ギャップがあったんでしょうね。

――何がきっかけでバズるか分からないものですね。

ぽたみう マジで夢ありますよね。いちばんバズった動画は700万回再生くらいいきました。恥ずかしくて消しちゃったけど（笑）。最近はTikTokだけじゃなく、大好きなパチンコ関連のお仕事もやっています。これからはパチンカスのグラビアの二刀流で頑張っていこうと思っています！



ぽたみう『秘蔵の最胸グラエンサー』（撮影／HIROKAZU、後野順也）より



――なな茶さんのインフルエンサー活動の近況は？

なな茶 地方の企業さんとのコラボが多いですね。地元の浜松に父が経営する浜松急送という運送会社があって。広報として公式TikTokを開設し、インフルエンサーとして動画に出演しています。個人アカウントとは別で月間800万再生くらいされていて、密かな親孝行にもなっています（笑）。

――今後はプロダクションの運営に力を入れていくことになるのでしょうか。

なな茶 そうですね。もちろん、インフルエンサーとして個人の動画投稿も切らさないよう頑張りますが、インフルエンサーの孤独や悩みに寄り添える事務所を目指して、もっとクララプロダクションを拡大していきたいです。インフルエンサーのお仕事にも色んな形があると思うので、今私が取り組んでいるのとは違った方法で地域創生に貢献する方法を考えるとか、可能性を広げていく努力を続ようと思います。



なな茶『トップ最胸グラエンサー』（撮影／HIROKAZU、後野順也）より



――先ほど「マネージャーみたい」と言いましたが、今度は起業家の顔が出てきた感じがしますね。インフルエンサーって、遊びの延長のような漠然としたイメージで語られることも多いと思うのですが、お話を聞くと、個人の力で立派に社会貢献されていて本当に素晴らしいと思います。

なな茶 ありがとうございます。"インフルエンサー"と言っても、それぞれ得意分野も違えば活動内容も違うので、一括りにはできないですね。煽ったり、炎上したりしているイメージもあると思いますが、全然、炎上とは無縁のインフルエンサーも多いですから。

――ゆくゆくはSNSを飛び出して、テレビCMや電車広告など、より多くの人の目に触れる媒体にも出たいですか？

なな茶 特に思わないですね。私が芸能活動を始めた14歳の頃は、まさにテレビに出ることが目標でしたが、ここ数年でガラッと目標が変わりました。大きな媒体に出るより、自分が運用しているSNSでいかに再生回数を増やすかを考えるほうが、やりがいもありますし、楽しいです。

ぽたみう 私はテレビ出たいですね。過酷なロケとか、ドッキリとか。いじられ役として出てみたい。カメラが回ってたら、何でも出来る自信あります（笑）！

なな茶 そうなんだ。初めて聞いたよ。

ぽたみう 私、とにかく有名になりたいんで。

なな茶 あ、でも私も今回の週プレさんの撮影が本当に楽しかったので、また機会があれば、おっぱいを出したいです（笑）。



デジタル写真集『私たちクララプロダクション』（撮影／HIROKAZU、後野順也）より



●なな茶

2月11日生まれ 静岡県出身

公式X【@nanaki_chiba】

公式TikTok【@nanacha_0211】

●ぽたみう

8月1日生まれ 千葉県出身

公式X【@106_46_7_】

公式TikTok【@106_46_7】

取材・文／とり 撮影／HIROKAZU、後野順也