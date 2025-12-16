この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

整体チャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣」が、「【それ肩凝りじゃないかも】根本原因は筋肉の固まりだった!?スルッと改善する神整体【飯田哲也さん】」という動画を公開しました。元プロ野球選手の飯田哲也氏をゲストに迎え、身体の不調の根本原因となりうる筋肉の癒着や固まり（筋硬結）を解消する施術を紹介しています。



まず、角田紀臣氏は飯田氏のふくらはぎを触診し、硬い癒着があることを指摘。足首が捻挫しそうになる際の防御反射が繰り返されることで、脳がふくらはぎに力を入れ続けるよう命令してしまい、筋肉が常に緊張して癒着が起こると解説します。角田氏が「楔（くさび）」と表現するこの筋膜癒着を数秒で剥がすと、それまで痛みを訴えていた飯田氏は、動きがスムーズになったことに驚きの声を上げました。



次に、腰の施術に移ります。飯田氏自身は腰に痛みの自覚がありませんでしたが、角田氏は骨盤の際に筋膜の癒着を発見。これは「ぎっくり腰の予備軍」であり、自覚症状がないうちに根本原因を取り除く「予防」が重要だと説明します。こちらも短時間の施術で癒着を解消し、腰の筋肉が本来の柔らかさを取り戻しました。



最後に、多くの人が「肩こり」と勘違いしているという「筋硬結」について解説。これは筋肉の繊維の伸び縮みが止まってしまっている状態で、これも癒着の一種とのこと。角田氏が癒着部分を的確に捉えて施術を行うと、押された際の痛みが嘘のように消え、飯田氏は再び驚愕しました。



この動画は、心地よさを目的とするマッサージと、身体の機能回復を目指す整体の違いを分かりやすく伝えています。自身の不調の原因を深く理解し、適切なケアを見つけるためのヒントが得られるかもしれません。