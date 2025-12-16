ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ内野手（26）が来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として出場すると15日（日本時間16日）、現地メディア「マニャーナデポルティーバTV」などが報じた。同国代表には他にも多くのスター選手が選出されており、SNS上では驚きの声があふれている。

ドミニカ共和国代表はMLB通算703発を誇るアルバート・プホルス氏が監督を務め、ゲレロだけでなくメッツ・ソトやパドレス・マチャド、タティスらが出場を表明しており、2013年の第3回大会以来となる優勝へ本気度がうかがえる。

スポーツ専門局「FOX」のMLBインスタグラムアカウントは、同国代表のポジション別メンバーを紹介。投手にはサンディ・アルカンタラ（マーリンズ）、捕手はヤイネル・ディアス（アストロズ）、一塁にゲレロ、二塁にケテル・マルテ（ダイヤモンドバックス）、三塁にマチャド、ホセ・ラミレス（ガーディアンズ）、遊撃にヘラルド・ペルドモ（ダイヤモンドバックス）、外野にタティス、ソト、フリオ・ロドリゲス（マリナーズ）、DHにフニオール・カミネロ（レイズ）が揃っていることを顔写真付きで投稿した。

この投稿には「まったくもって正気の沙汰じゃない！」「投手が鍵を握っている。野手陣は充実している」「このラインアップは不気味」「外野はクレイジーだね」「素晴らしいチーム。トロフィーを手にできますように」などと反響が寄せられた。

また、ゲレロの参戦が決まったことを受け、日本でもSNS上で「えー…ドミニカ最強です」「あかんドミニカ優勝してまう」「ドミニカの打線正直アメリカより怖いかも。まー短期決戦だし、日本にも神が何人かいるからまた優勝できますように」「ドミニカ怪物チームだ、、、」などと驚きの声が上がった。

ドミニカ共和国は1次ラウンドはD組に入っており、C組の日本とは準々決勝で対戦する可能性もある。