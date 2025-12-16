米外為市場サマリー：低調な米経済指標を受け一時１５４円８０銭台に軟化 米外為市場サマリー：低調な米経済指標を受け一時１５４円８０銭台に軟化

１５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円２３銭前後と前週末と比べて６０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円４３銭前後と同５０銭程度のユーロ安・円高だった。



日銀が１５日発表した１２月の全国企業短期経済観測調査（短観）で景況感の改善が示されたことで、ニューヨーク市場でも日銀の追加利上げを見込んだ円買い・ドル売りが先行。この日にニューヨーク連銀が発表した１２月の製造業景況指数がマイナス３．９と前月から２２．６ポイント悪化したこともドルの重荷となり、ドル円相場は一時１５４円８４銭まで軟化した。その後は米長期金利が低下幅を縮めたことなどを手掛かりに下げ渋る動きとなったが、米連邦政府機関の一部閉鎖の影響で公表が遅れた１１月の米雇用統計が１６日に発表されることから模様眺めムードが広がりやすく戻りは限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７５３ドル前後と前週末に比べて０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS