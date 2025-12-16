【日本株】「駆け込みNISA」最後のピースは…プロが注目する、じつは「10万円未満」で買える最強の銘柄

2025年も残りわずかとなり、NISA(少額投資非課税制度)の年間非課税枠を使い切る「駆け込み需要」が注目されている。NISAの年間非課税枠は翌年に繰り越すことができないため、2025年分の非課税枠を活用するには、年内に買い付けを完了する必要がある。国内株式の場合、2025年12月26日が実質的な期限だ。

過去のデータを見ると、12月下旬にかけて株式市場の売買高が増加する傾向がみられる。特に個人投資家に人気の高い銘柄については株価上昇を伴うケースも多い。「NISA枠の使い切り」という駆け込み的な需要もひとつの要因だろう。

特に直近3年間のデータを分析すると、配当利回りが高い銘柄群は、11月下旬から12月にかけて市場平均を上回るパフォーマンスを示す傾向がある。また、将来の成長が期待される中小型株についても、NISA制度を活用した長期投資資金の流入により、12月の調整局面でも底堅い値動きを見せる傾向がある。残り枠のピースにはまりやすい「10万円未満で買える銘柄」は特に注目が集まりそうだ。

ソフトバンク（9434）

■株価（12月12日時点終値）217.3円 配当利回り（予）3.96％

PayPay事業の急成長が著しいソフトバンクは、通信事業の枠を超えた総合サービスプラットフォームの構築を加速させている。AI（人工知能）とクラウドへの先行投資と国内最大級の顧客基盤を武器に、2026年3月期は3期ぶりに過去最高益を更新する見通しだ。

成長戦略の核は、AIとクラウド領域への積極投資だ。オラクルと協業し、ソブリンクラウドサービス「CloudPFTypeA」を2026年4月から順次提供する予定であるほか、国産LLM（大規模言語モデル）「Sarashinamini」を2025年11月下旬より商用化をスタートさせた。

さらに、2026年中には企業用AI「クリスタル・インテリジェンス」を日本企業へ提供開始する予定もある。いずれも規制対応力、技術開発力、市場独占力を同時に確保するもので、競合他社に先駆けた戦略的な優位性を築いている。

株主還元では、累進配当方針を採用しており、安定的な配当成長を志向している点も魅力だ。2026年3月期本決算までには、新中期経営計画の公表やPayPayの上場といった株価を刺激する材料が控えている。成長期待と安定した配当利回りから、株価下落局面での妙味は大きい銘柄と言えるだろう。

王子ＨＤ（3861）

■株価（12月12日時点終値）825.2円 配当利回り（予）4.36％

素材から加工、リサイクルまでの一貫体制を強みとし、統合的な事業ポートフォリオを持つ国内最大手の総合製紙メーカー。足元の国内事業は人件費と物流費の上昇が収益を圧迫しており、直近の2025年3月期第2四半期（4−9月）業績は「売上高は前年比9.0%増、営業利益は6.8%減」と増収減益だった。

一方、同社は海外市場へ積極的に進出し、収益構成のバランスを改善させている。グローバルネットワークを構築したことで、海外売上比率は40.8%にまで拡大した。特に東南アジアとオセアニアの事業拡大に注力しており、海外の連結子会社数は前年比で18社増加した。2027年3月期に向けては、国内での各種製品の値上げ効果や、国内外での構造改革によるコスト改善が本格化するとみられ、業績改善が期待されよう。

株主還元にも積極的だ。資産売却を通じた自社株買いの実施など、株主還元策が株価のサポート材料になるだろう。足元の業績は厳しい状況とはいえ、値上げ効果による業績改善への期待や、高水準の配当利回りを考慮すれば、株価の評価余地は高いと考える。

パンパシフィックＨＤ（7532）

■株価（12月12日時点終値）964.9円 配当利回り（予）0.88％

「長期経営計画DoubleImpact2035」のもと、国内外の店舗活性化を進めている。その中でも、新業態「食料強化型ドン・キホーテ」の展開は成長戦略の柱だ。インフレと業界再編という市場の変革期を成長加速の機会と捉えている。都市型からスモールフォーマットまで多様な業態を展開し、「驚安価格」で顧客を引きつけられる店舗展開は同社の強みだ。デフレからインフレの転換に伴う業界再編の加速は、同社にとって追い風となるだろう。majicaアプリを活用したデータマーケティングによる高いリピート率も、強固な顧客基盤を支えている。

インフレ下で消費者の選別消費が厳しさを増す中、同社は価格戦略を機動的に強化するなど、シェア獲得を加速させる構えだ。株式市場では粗利益率の低下を懸念する声もあるが、コストコントロールも進めており、高水準の営業利益率を維持することは可能とみる。

ドン・キホーテ店舗に生鮮食品を導入し、来店頻度を高めることができれば、地域密着型の小さな商圏でも成立する店舗運営が実現し、これまでアプローチできていなかった食品市場へ参入できる。変革期を捉えた新戦略により、今後も高水準の成長が続く期待が高まろう。

アニコムＨＤ（8715）

■株価（12月12日時点終値）919円 配当利回り（予）0.98％

ペット保険市場で最大手の地位を確立している同社は、全国約6,800の動物病院と提携し、業界最大の提携病院ネットワークを強みとしている。他社を圧倒する競争優位性を確立するなか、単なる保険会社に留まらず、予防医療から高度獣医療、データ分析までを手掛ける総合ペットケア企業への進化を目指している。

ペットの家族化、獣医療の高度化に伴う医療費の高騰などにより、ペット保険市場自体が拡大傾向にある。とりわけ同社の新規契約獲得件数は高水準を維持しており、アクサダイレクトからの移管を除くベースで、四半期あたり約6万件を獲得している。さらに、9月に住友生命、11月にはソニー損保と提携するなど、代理店チャネルの重層化により、成長を加速させる体制を整えている。

中期経営計画では、具体的な経営数値目標を掲げている。28/3期に経常収益800〜850億円、経常利益68〜73億円、ROE（自己資本利益率）12％水準を目指す。さらに31/3期には、経常収益1,000億円水準、経常利益100億円水準のビジョン達成を目標としている。

日本Ｍ＆Ａ（2127）

■株価（12月12日時点終値）722.2円 配当利回り（予）4.02％

高い成長実績と積極的な株主還元を両立している投資対象として、中小企業のM&A仲介を専業とする同社が注目できる。経営者の高齢化に伴う事業承継問題など、国内市場の社会的な課題解決を担っており、全国約900の金融機関、会計事務所などと強固な提携ネットワークを背景に、他社を圧倒する案件発掘力を誇る。さらに、経験豊富なM&Aコンサルタントを多数擁し、累計1万件以上の成約実績がブランド力を高めている。

直近の業績では、高い成長力が明確に示された。2026年3月期第2四半期（４−９月期）実績は、売上高が225.87億円（前年同期比21.5%増）、営業利益が83.99億円（同41.8%増）と大幅な増収増益を達成した。同時期の業界全体の増益率が低位にとどまる中で、同社は際立って高い成長力を発揮している。

中小企業経営者の高齢化を背景とした事業承継型M&A市場は、今後も継続的な伸長が見込まれる。加えて、事業再編や事業成長を目指す戦略的M&A市場の拡大も期待されており、同社にとってビジネスチャンスはさらに広がる見込みだ。株主還元にも積極的に取り組んでおり、現行の中期経営目標期間中（2028年3月期まで）は、配当性向を60％水準に維持する方針を表明している。

ＮＴＴ（9432）

■株価（12月12日時点終値）155.5円 配当利回り（予）3.41％

収益基盤の安定性と中長期的な成長投資に注力する同社株は、1万円台から単位株（100株）を購入できる手軽さも魅力だ。NISA投資枠のピースを埋める銘柄として注目に値する。NTT東西による全国の光ファイバー網や、NTTドコモによる国内最大級のモバイルネットワークを強固な収益基盤とし、次世代技術への成長投資にも積極的に注力している。

中長期的な成長要因も豊富だ。特に、次世代通信基盤であるIOWN（Innovative Opticaland Wireless Network）は、2025年度中の商用サービス拡大を目指し、実用化が加速している。また、AI需要の高まりに対応したデータセンター事業の拡大も進められており、量子コンピューティング技術の実用化など、次世代計算技術の社会実装も注目すべき材料だ。

株価は、2024年初頭の新NISA開始以降、やや軟調な展開が続いた。しかし、最大の懸念材料であった中核事業ドコモの収益性に底入れの機運が高まってきた。また、安定配当を基本方針としつつ、配当を減らさない累進的な配当成長を志向している点も、投資家にとって大きな魅力となっている。

年末のNISA枠活用は、税制メリットを最大化できる貴重な機会であると同時に、12月相場特有の資金流入という追い風も期待できる。ただし、期限が迫っているからといって焦りは禁物だ。中長期的な視点で魅力的と思える投資対象を冷静に選別し、配当の継続性や企業の成長性をしっかりと見極めることが重要である。自分の投資方針に合った銘柄を丁寧に選定することで、NISA制度のメリットを最大限活かした投資を実現したいところだ。

【こちらも読む】『「脱中国依存」が国策となった「レアアース関連銘柄5選」…南鳥島採掘に向け注目される日本企業の名前』

「宇野沢茂樹」の名前を不正使用した偽のSNSアカウントが確認されています。投資詐欺等に悪用される恐れがあるため、ご注意ください。SNS等で個人名義の情報発信は一切行っておりません。

【こちらも読む】「脱中国依存」が国策となった「レアアース関連銘柄5選」…南鳥島採掘に向け注目される日本企業の名前