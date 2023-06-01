◇交流戦阪神2―6ソフトバンク（2026年6月10日みずほPayPay）猛虎がまた“一発病”に侵された。球団史上初となる5イニング連続で計6被弾を浴びた9日に続き、この日も3被弾。柳田に1本、近藤に2本の計3本で、2戦計9被本塁打で撃沈した。20年10月25日西武戦以来、6年ぶりのペイペイドーム先発となった大竹は、5回3失点（自責2）で、5月9日DeNA戦から悪夢の5連敗（2勝）。家族や親戚ら30人の大応援団に白星を届けられなかった