15日、東京・赤坂にある高級個室サウナ店で火事があり、男女2人の客が死亡しました。どんなサウナなのか、実際に利用したことのある人に話を聞きました。

■利用者「全部トップクラスで高品質」

記者

「この先の個室サウナ店で、火事があったということです」

駆けつけた、多くの消防隊員。建物の中にも確認できます。

東京・赤坂にある会員制の高級サウナ。

近くの住民

「サウナ好きの方、著名の方（が行く）と聞いたことある」

5階建ての建物全てが、サウナ施設です。

部屋は、全て個室。サウナやヒノキ風呂などが楽しめる“完全プライベートな空間”を提供していて、料金は、最高で月額39万円。

利用したことがある人は…。

利用者

「ご飯出たりお酒飲めたり、サウナの中は広くて。サウナで得られるサービスが全部トップクラスで高品質」

■燃えたのはサウナ室 出火の原因は

都心の一等地にある“大人の隠れ家”とうたう高級サウナで15日正午頃、「建物3階でベルが鳴っている」と、119番通報がありました。

近くで働く人

「ちょっと煙いかなくらい、火は見てない。ちょっとにおいは感じた」

警視庁によると、出火したのは3階にあるサウナ。

現場へ駆けつけると煙があがっていて、客として来ていた30代の男女2人が倒れていたといいます。2人とも、死亡が確認されました。

燃えたのは、サウナ室。当時の温度はわかっていませんが、座るところと背もたれが燃えていたといいます。

2人の体からはやけどの痕も確認されていますが、命に関わるようなものではないといいます。

出火の原因は何が考えられるのか。専門家は…。

元東京消防庁麻布消防署長 坂口隆夫氏

「お客さんが原因で火災が発生することは、私はあまり考えられない。サウナの石をあたためている熱源、電気またはガス、この異常が発生して火災になったという危険性が十分考えられる。急激な煙の発生か、一酸化炭素は目に見えない。吸っていて意識を失ったかどちらか」

警視庁などは、出火の原因を調べています。