赤坂の個室サウナ店で火災 客の男女2人死亡 会員制の高級サウナ、利用したことのある人は…
15日、東京・赤坂にある高級個室サウナ店で火事があり、男女2人の客が死亡しました。どんなサウナなのか、実際に利用したことのある人に話を聞きました。
■利用者「全部トップクラスで高品質」
記者
「この先の個室サウナ店で、火事があったということです」
駆けつけた、多くの消防隊員。建物の中にも確認できます。
東京・赤坂にある会員制の高級サウナ。
近くの住民
「サウナ好きの方、著名の方（が行く）と聞いたことある」
5階建ての建物全てが、サウナ施設です。
部屋は、全て個室。サウナやヒノキ風呂などが楽しめる“完全プライベートな空間”を提供していて、料金は、最高で月額39万円。
利用したことがある人は…。
利用者
「ご飯出たりお酒飲めたり、サウナの中は広くて。サウナで得られるサービスが全部トップクラスで高品質」
■燃えたのはサウナ室 出火の原因は
都心の一等地にある“大人の隠れ家”とうたう高級サウナで15日正午頃、「建物3階でベルが鳴っている」と、119番通報がありました。
近くで働く人
「ちょっと煙いかなくらい、火は見てない。ちょっとにおいは感じた」
警視庁によると、出火したのは3階にあるサウナ。
現場へ駆けつけると煙があがっていて、客として来ていた30代の男女2人が倒れていたといいます。2人とも、死亡が確認されました。
燃えたのは、サウナ室。当時の温度はわかっていませんが、座るところと背もたれが燃えていたといいます。
2人の体からはやけどの痕も確認されていますが、命に関わるようなものではないといいます。
出火の原因は何が考えられるのか。専門家は…。
元東京消防庁麻布消防署長 坂口隆夫氏
「お客さんが原因で火災が発生することは、私はあまり考えられない。サウナの石をあたためている熱源、電気またはガス、この異常が発生して火災になったという危険性が十分考えられる。急激な煙の発生か、一酸化炭素は目に見えない。吸っていて意識を失ったかどちらか」