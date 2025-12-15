　Jリーグは15日、2026年2月から同年6月まで開催される特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」地域リーグラウンドのグループ組み合わせを発表した。

　地域リーグラウンドのグループ組み合わせは降雪地域クラブの分散や、同じ都道府県のクラブは同グループとするなどの地域特性を考慮し、調整を行った上で決定したという。

「J1百年構想リーグ」は、今季J2からの昇格を決めた水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎、ジェフユナイテッド千葉を加えた20チームが参加。EASTとWESTに10チームずつが分かれる2回戦総当たりの地域リーグラウンドを実施し、各グループ同順位同士がホーム・アンド・アウェー方式で対戦するプレーオフラウンドで最終順位を決定する。

　以下、J1百年構想リーグの組み合わせ

■EAST

鹿島アントラーズ

水戸ホーリーホック

浦和レッズ

ジェフユナイテッド千葉

柏レイソル

FC東京

東京ヴェルディ

FC町田ゼルビア

川崎フロンターレ

横浜F・マリノス

■WEST

清水エスパルス

名古屋グランパス

京都サンガF.C.

ガンバ大阪

セレッソ大阪

ヴィッセル神戸

ファジアーノ岡山

サンフレッチェ広島

アビスパ福岡

V・ファーレン長崎

「J2・J3百年構想リーグ」の全40チームはEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループにそれぞれ10チームずつ分かれ、2回戦総当たりの地域リーグラウンドを行う。各グループ同順位同士が対戦するトーナメント方式のプレーオフラウンドで最終順位を決めることとなる。

　以下、J2・J3百年構想リーグの組み合わせ

■EAST-A

ヴァンラーレ八戸

ブラウブリッツ秋田

ベガルタ仙台

モンテディオ山形

栃木SC

栃木シティ

ザスパ群馬

横浜FC

湘南ベルマーレ

SC相模原

■EAST-B

北海道コンサドーレ札幌

福島ユナイテッドFC

いわきFC

RB大宮アルディージャ

ヴァンフォーレ甲府

松本山雅FC

AC長野パルセイロ

ジュビロ磐田

藤枝MYFC

FC岐阜

■WEST-A

アルビレックス新潟

カターレ富山

ツエーゲン金沢

FC大阪

奈良クラブ

カマタマーレ讃岐

徳島ヴォルティス

愛媛FC

FC今治

高知ユナイテッドSC

■WEST-B

レイラック滋賀FC

ガイナーレ鳥取

レノファ山口FC

ギラヴァンツ北九州

サガン鳥栖

ロアッソ熊本

大分トリニータ

テゲバジャーロ宮崎

鹿児島ユナイテッドFC

FC琉球