「J1百年構想リーグ」地域リーグラウンドの組み合わせが正式決定!! J2・J3は全40チームが4グループに
Jリーグは15日、2026年2月から同年6月まで開催される特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」地域リーグラウンドのグループ組み合わせを発表した。
地域リーグラウンドのグループ組み合わせは降雪地域クラブの分散や、同じ都道府県のクラブは同グループとするなどの地域特性を考慮し、調整を行った上で決定したという。
「J1百年構想リーグ」は、今季J2からの昇格を決めた水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎、ジェフユナイテッド千葉を加えた20チームが参加。EASTとWESTに10チームずつが分かれる2回戦総当たりの地域リーグラウンドを実施し、各グループ同順位同士がホーム・アンド・アウェー方式で対戦するプレーオフラウンドで最終順位を決定する。
以下、J1百年構想リーグの組み合わせ
■EAST
鹿島アントラーズ
水戸ホーリーホック
浦和レッズ
ジェフユナイテッド千葉
柏レイソル
FC東京
東京ヴェルディ
FC町田ゼルビア
川崎フロンターレ
横浜F・マリノス
■WEST
清水エスパルス
名古屋グランパス
京都サンガF.C.
ガンバ大阪
セレッソ大阪
ヴィッセル神戸
ファジアーノ岡山
サンフレッチェ広島
アビスパ福岡
V・ファーレン長崎
「J2・J3百年構想リーグ」の全40チームはEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループにそれぞれ10チームずつ分かれ、2回戦総当たりの地域リーグラウンドを行う。各グループ同順位同士が対戦するトーナメント方式のプレーオフラウンドで最終順位を決めることとなる。
以下、J2・J3百年構想リーグの組み合わせ
■EAST-A
ヴァンラーレ八戸
ブラウブリッツ秋田
ベガルタ仙台
モンテディオ山形
栃木SC
栃木シティ
ザスパ群馬
横浜FC
湘南ベルマーレ
SC相模原
■EAST-B
北海道コンサドーレ札幌
福島ユナイテッドFC
いわきFC
RB大宮アルディージャ
ヴァンフォーレ甲府
松本山雅FC
AC長野パルセイロ
ジュビロ磐田
藤枝MYFC
FC岐阜
■WEST-A
アルビレックス新潟
カターレ富山
ツエーゲン金沢
FC大阪
奈良クラブ
カマタマーレ讃岐
徳島ヴォルティス
愛媛FC
FC今治
高知ユナイテッドSC
■WEST-B
レイラック滋賀FC
ガイナーレ鳥取
レノファ山口FC
ギラヴァンツ北九州
サガン鳥栖
ロアッソ熊本
大分トリニータ
テゲバジャーロ宮崎
鹿児島ユナイテッドFC
FC琉球
