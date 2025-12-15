¡ÚÃí°Õ¡Û¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×°Ü¹Ô¤Ç¡È¼ê¸µ¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¡É¤òÇË´þ¢ª¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Î¤Æ¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¼õ¿Ç¡×¡Ö¿ÈÊ¬¾Ú¤È¤·¤Æ°ÍÑ¡×¤µ¤ì¤ë!? ÉÔÀµÍøÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤Ï
12·î2Æü°Ê¹ß¡¢¼ê¸µ¤Î¡Ö½¾Íè¤ÎÊÝ¸±¾Ú¡×¤Ï¼«¸ÊÇË´þ¤¬¸¶Â§¡ª ÉÔÀµÍøÍÑ¤òËÉ¤°ÇË´þÊýË¡¤È¤Ï¡©
½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯12·î2Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÈ¯¹Ô¤¬½ªÎ»¤·¡¢ºÇÄ¹¤ÇÎáÏÂ7Ç¯12·î1Æü¤Þ¤Ç¤¬Í¸ú´ü¸Â¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤«»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤ò°åÎÅµ¡´Ø¡¦Ìô¶É¤ËÄó¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¡ÖÎáÏÂ7Ç¯12·î2Æü°Ê¹ß¡¢¸½ºß¤ª»ý¤Á¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤ÇÇÑ´þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Í¸ú´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤¿·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ï¼«¿È¤ÇÇÑ´þ¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±¾Ú¤ò¼«Ê¬¤ÇÇË´þ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÉÔÀµÍøÍÑ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¥·¥å¥ì¥Ã¥Àー¤ÇºÙ¤«¤¯ºÛÃÇ¤·¤¿¤ê¡¢Ê¸»ú¡¦¿ô»ú¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤ÆÆÉ¤á¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÛÃÇ¤·¤¿ÃÇÊÒ¤òÊ£¿ô¤Î¥´¥ßÂÞ¤ËÊ¬¤±¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤È¡¢Éü¸µ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö½¾Íè¤ÎÊÝ¸±¾Ú¡×¤â»È¤¨¤ë¡ª
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯6·î27Æü¤Ë¡Ö·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍ¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤ËÈ¼¤¦»ÃÄêÅª¤Ê¼è°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿µÁ²ò¼á»ñÎÁ¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦»öÌ³Ï¢Íí¤òÈ¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÌ³Ï¢Íí¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Îº®Íð¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Í¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤¿·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ä»ñ³Ê¾ðÊó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Î¤ß¤ò»ý»²¤¹¤ë´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ10³ä¤ÎÉéÃ´¤òµá¤á¤Ê¤¤Êý¿Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ñ³Ê³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë»ñ³Ê¾ðÊó¤ò¾È²ñ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ3³ä¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÄê¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤òµá¤á¤ë±¿ÍÑ¤â»ÃÄêÅª¤ÊÂÐ±þ¤È¤·¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÂÐ±þ¤ÏÎáÏÂ8Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡Ö½¾Íè¤ÎÊÝ¸±¾Ú¡×¤ÎÇÑ»ß¤Ë¾è¤¸¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë¤âÃí°Õ¡ª
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ø¤Î°ìËÜ²½¤Ë¾è¤¸¡¢ÊÝ¸±¶É¤ä¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ê¤É´±¸øÄ£¤Î¿¦°÷¤Èµ¶¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¼ê¸ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÝ¸±¾Ú¤¬ÉÔÀµÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑ¤òÄä»ß¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÆâÍÆ¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÊ¹¤½Ð¤¹»ö°Æ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÍè¹ñ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥À¥¤¥ä¥ëÁàºî¤òÂ¥¤¹»ö°Æ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ôÌÌ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿º¾µ½¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ±þ¤»¤º¡¢¤¹¤°¤ËÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤Î²»À¼°ÆÆâ¡¦SMS¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëü°ì¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¤ä°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥ÐーÁí¹ç¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ê0120-95-0178¡Ë¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«¼£ÂÎ¤ä²ñ¼Ò¤Î»Ø¼¨¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢´ðËÜÅª¤ËÍ¸ú´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤¿·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ï¼«¿È¤ÇÇÑ´þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÉÔÀµÍøÍÑ¤òËÉ¤°¤¿¤á¥·¥å¥ì¥Ã¥Àー¤Ç¤ÎºÛÃÇ¤ä¡¢Ê¸»ú¡¦¿ô»ú¤ÎÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÎáÏÂ8Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ï½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ç¤âÄÌ¾ï¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤ÇºÑ¤à»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹²¤Æ¤ÆÂÐ½è¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï´±¸øÄ£¤Î¿¦°÷¤Èµ¶¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¼ê¸ý¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ¿³¤ÊÅÅÏÃ¡¦SMS¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢ÂÐ±þ¤»¤º¤ËÌµ»ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
