松村沙友理、スタバは好きだけど「やっぱコーヒーに700円800円が…」
タレントの松村沙友理（33歳）が、12月13日に公開されたポッドキャスト番組「松村沙友理のごはんのはなし」（オールナイトニッポンPODCAST）で、スタバは好きだが「やっぱコーヒーに700円800円が、なんか家でお湯わかしてやったらタダやんとか思っちゃう」と語った。
松村沙友理が12月の「オールナイトニッポンPODCAST」に出演し、スターバックスに行けるようになったのは「この2〜3年ぐらいですよ。今でもたまにスタバカードをもらえるじゃないですか、誕生日プレゼントとかで。それがあるから行く。ケチなんかも。未だにめっちゃ大好きなんですよ？ スタバ。大好きやし、行きたいって思うけどやっぱコーヒーに700円800円が、なんか家でお湯わかしてやったらタダやんとか思っちゃう」と話す。
松村は「めっちゃ高いコーヒーあるじゃないですか。知ってます？ なんか麻布台とかに1杯4000円のコーヒーとかあるんですよ。カップ。しかも、ちょっとちっちゃいんですよ、普通のやつより。もうチュン。チュンで4000円。あれを飲める人間に、いつになったらなるんやろとは思う。やっぱもうでも、それは人間の好みですもんね。だってコーヒーが大好きな人はもうそこにお金出せるじゃないですか」と話し、自分では「犬の服、1回買いに行ったら5万円とか使っちゃう。破産するって。犬破産するって思う」「餌も高いよね。オーガニックのやつとか。 確かに私、餌もちょっといいやつ。人間も食べれる鰹節の香りの餌買ってますもん。結構高い。多分1kgで1万何千円か2〜3000円ぐらいするやつだけど、別にもうなんかそれは何にも、そこが高いなと思わないですもんね」と、犬にはお金を使っていると語る。松村は「犬の食費3万、でも自分のスタバ800円はなんか信じられへん」と語った。
