¡Ö¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î½èÊ¬¤òÅ±²ó¤·¤Æ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×´´Éô¤ÎÀâÆÀ¤â¥¹¥ëー¤·¤¿ºØÆ£ÃÎ»ö¡¢¼«¤é¤Ë¤Ï¤ª¤È¤¬¤á¤Ê¤·¡Ä¡ÖÃÎ»ö¤Ï¤Ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤À¡×¤È¸©¿¦°÷¡Ú2025 ¤ªÁû¤¬¤»¼óÄ¹µ»ö 5°Ì¡Û
2025Ç¯ÅÙ¡Ê1·î～12·î¡Ë¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ªÁû¤¬¤»¼óÄ¹¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Âè5°Ì¤Ï¡¢ºØÆ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿Âçº®Íð¤¹¤ëÊ¼¸Ë¸©À¯¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤À¤Ã¤¿¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯3·î27Æü¡Ë¡£
¡Ò²èÁü¡Ó¡ÖÁÈ¿¥¤Î´´Éô¤Ï´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ëÈ¯¸À¤Ï¿µ¤à¤Ù¤·¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ
ºØÆ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¤òÄ´¤Ù¤¿Âè»°¼ÔÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸å¤Ë¼«»à¤·¤¿¸µÀ¾ÇÅËá¸©Ì±¶ÉÄ¹¡¦£Á¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯60¡Ë¤òºØÆ£ÃÎ»ö¤é¤¬½èÊ¬¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¤À¤ÈÃÇÄê¤·¤¿¡£¤À¤¬£³·î26Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ãË¡¤À¤ÈÇ§¤á¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾Á°¡¢Ê£¿ô¤Î¸©´´Éô¤¬ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ë¡Ö£Á¤µ¤ó¤ÎÌ¾ÍÀ²óÉü¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤´°äÂ²¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿Ê¸À¤ò½³¤Ã¤¿ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ë¡¢¸©¿¦°÷¤é¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ë¶É¡¢²ò·è¤Ø¤ÎÆ»¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Âè»°¼Ô°Ñ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿·×11·ï¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ÏÇ§¤á¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î½èÊ¬¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£Æ¿Ì¾¤Çµ¿ÏÇ¤ò³°Éô¤ËÃÎ¤é¤»¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î£Á¤µ¤ó¤òÆÃÄê¤·¡¢½èÈ³¤·¤¿¤³¤È¤¬¸ø±×ÄÌÊó¼Ô¤Ø¤ÎÉÔÍø±×¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤òÄê¤á¤¿Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤Ï¤½¤â¤½¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤――¡£
Âè»°¼Ô°Ñ¤ÎÊó¹ð¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£±½µ´Ö¤ò·Ð¤ÆºØÆ£ÃÎ»ö¤¬3·î26Æü¤Ë¼¨¤·¤¿È¿±þ¤Ë¡¢¸©¿¦°÷¤Î°ì¿Í¤ÏÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤¹¡£ºØÆ£ÃÎ»ö¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¤ì²Ì¤Æ¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£Èà¤¬¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖºØÆ£ÃÎ»ö¤¬ÃÏ°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¸©À¯¤Îº®Íð¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¸©´´Éô¤¬ÃÎ»ö¤ÎÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÃÎ»ö¤Ï¤½¤Î¿Ê¸À¤ò¤±¤ó¤â¤Û¤í¤í¤Ë°·¤¤¡¢·ë¶É²ò·è¤Ø¤ÎÆ»¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¸©¿¦°÷¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºØÆ£ÃÎ»ö¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤È¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤¿ÀâÆÀ¤È¤Ï¡¢¹ðÈ¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë£Á¤µ¤ó¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò²óÉü¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£Á¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯3·î12Æü¡¢ÃÎ»ö¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¤ª¤Í¤À¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¸ø¶âÉÔÀµ»Ù½Ð¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤Ê¤É£·¹àÌÜ¤Îµ¿ÏÇ¤òÄÖ¤Ã¤¿¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É10¤«½ê¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸½ñ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÏÊ¢¿´¤À¤Ã¤¿ÊÒ»³°Â¹§ÉûÃÎ»ö¡ÊºòÇ¯7·î¤Ë¼¿¦¡Ë¤é¤ËÈ¯¿®¼ÔÃµ¤·¤ò»Ø¼¨¡£¥áー¥ë¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç£Á¤µ¤ó¤òµ¿¤Ã¤¿ÊÒ»³»á¤Ï¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤Ç£Á¤µ¤ó¤«¤é¼«Ê¬¤¬È¯¿®¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¼«¶¡¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¸©¸øÍÑ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºØÆ£ÃÎ»ö¤ÏºòÇ¯3·î27Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç£Á¤µ¤ó¤ò¡Ø¸øÌ³°÷¼º³Ê¡Ù¡Ø¤¦¤½È¬É´¡Ù¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å£µ·î¤Ë¤Ï¡¢¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢Â¾¤Ë£³¤Ä¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç£Á¤µ¤ó¤òÄä¿¦£³¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Çー¥¿¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¸©Åö¶É¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÃÏ¸µµ¼Ô¡Ë
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Â¾¤Î¿¦°÷¤«¤é¤â¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾Ú¸À¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¿®¤Ô¤ç¤¦À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¸©µÄ²ñ¤¬Ä´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ¡Ë¤òÀßÃÖ¤·µ¿ÏÇµæÌÀ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤µ¤Ê¤«¤Ë£Á¤µ¤ó¤¬µÞÀÂ¡£¼«»à¤È¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÉ´¾ò°Ñ¤ÎÀßÃÖÁ°¡¢ÊÒ»³»á¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿£Á¤µ¤ó¤Î»äÅª¤Ê¥Çー¥¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î°æ¥ÎËÜÃÎÌÀÁíÌ³ÉôÄ¹¤¬¸©µÄ¤é¤Ë¸«¤»¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É´¾ò°Ñ¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Åö»þ¤¤¤º¤ì¤â°Ý¿·¤Ë½êÂ°¤·¡¢°Ñ°÷²ñ¤ÎÉû°Ñ°÷Ä¹¤À¤Ã¤¿´ß¸ý¼Â¸©µÄ¤ÈÆ±°Ñ¥á¥ó¥Ðー¤À¤Ã¤¿Áý»³À¿¸©µÄ¤¬¤³¤Î»äÅª¥Çー¥¿¤Î³«¼¨¤ò¼¹Ù¹¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢£Á¤µ¤ó¤òìÊ¤á¤Æ¹ðÈ¯¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡££Á¤µ¤ó¤Ï»äÅª¥Çー¥¿¤ÎÆâÍÆ¤¬½Ð²ó¤ë¤³¤È¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê£Á¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¡Ë
¡Ö°äÂ²¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¸©´´Éô¤ÎÀâÆÀ¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡Ä
£Á¤µ¤ó¤ÎÂº¸·¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¸©µÄ²ñ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤Æ¼º¿¦¤·¤¿ºØÆ£ÃÎ»ö¤¬ºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ºòÇ¯11·î¤Î½ÐÄ¾¤·ÃÎ»öÁª¤Ç¡¢¡ÖÅöÁª¤ÏÌÜ»Ø¤µ¤ººØÆ£¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤¿Î©²Ö¹§»Ö£Î£È£ËÅÞÅÞ¼ó¤¬¡¢£Á¤µ¤ó¤Î»äÅª¥Çー¥¿¤Î¡ÖÆâÍÆ¡×¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤ò³¹Æ¬±éÀâ¤Ê¤É¤Ç¸ø¸À¡£
Æ±»þ¤Ë¡Öµ¿ÏÇ¤Ï¤¦¤½¤Ç¡¢ºØÆ£¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤³¤ì¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤·ºØÆ£ÃÎ»öºÆÁª¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢Áªµó¤Î¸å¤âÉ´¾ò°Ñ¤Î³èÆ°¤ÏÂ³¤¡¢¤Ä¤¤¤Ëº£Ç¯£³·î£´Æü¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤¬Éô²¼¤Ë¥¥ì»¶¤é¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤òËþ¤¿¤·¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼¸ÀÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¡£¤½¤³¤Ç¤Ï£Á¤µ¤ó¤Î½èÊ¬¤â¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¡Ê¢ô36¡Ë
¤³¤³¤«¤éÊ¼¸Ë¸©Ä£¤ò½ä¤ë¾ðÀª¤Ïº®ÌÂ¤ÎÅÙ¤ò¿¼¤á¤ë¡£ºØÆ£»á¤Ï¸©µÄ²ñËÜ²ñµÄ¤¬É´¾ò°ÑÊó¹ð¤òÎ»¾µ¤·¤¿£³·î£µÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Êó¹ð½ñ¤Ï¡Ö1¤Ä¤Î¸«²ò¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¶¯Ä´¡£
¤µ¤é¤Ë£Á¤µ¤ó¤Î½èÊ¬¤òÅ±²ó¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³ñÁÀå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£Á¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¡ÖÎÑÍý¾å¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÊÊ¸½ñ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£¡Ê¢ô37¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ç¸©¿¦°÷¤Î´Ö¤Ç¤ÏºØÆ£ÃÎ»ö¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°æ¥ÎËÜ»á¤ä´ß¸ý¡¢Áý»³Î¾¸©µÄ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¡¢ÃÎ»ö¤¬¼«¤é»Ï¤á¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸©¿¦°÷¡Ë
°ìÊý¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î»Ù»ý¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¡ÖÃÎ»ö¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¸©µÄ²ñ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ëÉ´¾ò°Ñ¤ÎÊó¹ð¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬±²´¬¤¡¢¸©¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ê¤éÉ´¾ò°Ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÊ¤¤¹¤À¤í¤¦¤È¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬£³·î19Æü¤Ë½Ð¤¿Âè»°¼Ô°ÑÊó¹ð¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤â¹ðÈ¯¼Ô¤Ä¤Ö¤·¤Î¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¤â¡¢É´¾ò°Ñ°Ê¾å¤ËÌÀ³Î¤ËÇ§¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æó¤Ä¤Î°Ñ°÷²ñ¤ÇÁê¼¡¤®¡È¥¯¥í¡É¤È°·¤ï¤ì¤¿ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤Ç¤¤º¡¢£±½µ´Ö¤ÎÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µµ¼Ô¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î´Ö¤ËÊ£¿ô¤Î¸©´´Éô¤¬ºØÆ£ÃÎ»ö¤ËÆ¯¤¤«¤±¤¿¤Î¤¬£Á¤µ¤ó¤ÎÌ¾ÍÀ²óÉü¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ö¾ð¤òÃÎ¤ë¸©´Ø·¸¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡È¤ï¤¤¤»¤ÄÊ¸½ñ¡ÉÈ¯¸À¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸©¿¦°÷¤È´´Éô¤¬Ê°¤ê¡¢Æ°ÍÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤â¤¦°ìÇ¯¤âÂ³¤¯¸©¤Îº®Íð¤ò¼ý¤á¤ë¤Ë¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ¤ÎÊó¹ð¤¬½Ð¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î´´Éô¤¬ºØÆ£ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø£Á¤µ¤ó¤Î½èÊ¬¤òÅ±²ó¤·¤ÆÌ¾ÍÀ¤ò²óÉü¤µ¤»¡¢¤´°äÂ²¤Ë¤â¼Õºá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤ÈÆ¯¤¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤°Õ¸«¤·¤«Ê¹¤«¤Ê¤¤¡×
É´¾ò°ÑÊó¹ð¤ò°ì½³¤·¤¿ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ë¤Ï¸©µÄ²ñ¤«¤é¤âÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÄêÎãµÄ²ñ¤Î²ñ´üËö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤âÃÎ»ö¤ËÌäÀÕ¤ä¼¿¦´«¹ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆóÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤ÎÆ°¤¤Ï¸²ºß²½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Þ¤¿ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤¦¤ï¤µ¤â°ì»þÎ®¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Ç¥Þ¤«º¬µò¤Î¤Ê¤¤ÌÑÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¸©µÄ²ñ¤Î¼çÍ×²ñÇÉ¤Ï¸©´´Éô¤é¤ÎÃÎ»öÀâÆÀ¤ÎÆ°¤¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢ÁÕ¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤À¤ì¤âÃÎ»ö¤ÎºÇ½ª·èÃÇ¤òÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÆü¤Î3·î26Æü¤Ë¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ¤Î¡È°ãË¡¡É¤È¤Î»ØÅ¦¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼õ¤±»ß¤á¤º¡¢£Á¤µ¤ó¤Î½èÊ¬¤Ï¡ØÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¤¸¼çÄ¥¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¸©¿¦°÷¤ÈµÄ²ñ¤ÎºÇ¸å¤Î´üÂÔ¤Ï¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸©µÄ²ñ¶Ú¡Ë
ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÛ¸î»Î¤éÀìÌç²È¤Ç¤â¡Ö°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£°ãË¡¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀìÌç²È¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤òÍÊ¸î¤·Â³¤±¤¿Áý»³¸©µÄ¤¬É´¾ò°Ñ¤Ë¿äÁ¦¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤ä¡¢¡Ö»ä¤ÎÊÛ¸î»Î¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤ÎË¾¤àÊý¸þ¤Ø¿Ê¤á¤ë¤¿¤áÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤°Õ¸«¤·¤«Ê¹¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡££Á¤µ¤ó¤ò½èÊ¬¤·¤¿ºòÇ¯½Õ¤È¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊËÁÆ¬¤Î¸©¿¦°÷¡Ë
£Á¤µ¤ó¤òÈóÆñ¤·¤¿²ñ¸«¤«¤é£³·î27Æü¤Ç£±Ç¯¡£ºØÆ£ÃÎ»ö¼«¿È¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÅöÌÌº®Íð¤ò¼ý½¦¤¹¤ëÆ»¤ÏÀä¤¿¤ì¤¿¡£¸©µÄ²ñ¤È¸©¿¦°÷¤Î´Ö¤Ç¤Ï¼ºË¾¤ÈÅÜ¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ