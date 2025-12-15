12月上旬、一組のカップルが都内の駅に現れた。お揃いの黒いキャップを被った男女は、手を繋いで仲睦まじい様子で歩いていた――。

カップルは、女優の黒木メイサ（37）と格闘家の三浦孝太（23）だった。

2年前に歌手の赤西仁（41）との離婚を発表したことが話題を集めた黒木。赤西と黒木は’12年2月に電撃結婚し、同年9月に第1子女児、‘17年6月に第2子男児の出産を発表していたものの、‘23年12月25日に離婚を公表していた。

2児を育てるシングルマザーとなった黒木だが、そんな彼女に“新恋人”がいることが報じられたのは今年9月のことだった。

「『週刊文春』で、サッカー界のレジェンド・“キングカズ”こと三浦知良さん（58）の次男で格闘家の三浦孝太さんとの交際が報じられたのです。“14歳差の熱愛”ということもあり、2人の交際は大きな話題を集めました。記事によると2人は今年8月に原宿で買い物デートをしていたそうで、交際に関しても双方の事務所は『仲良くさせていただいております』と否定しませんでした」（スポーツ紙記者）

2人に関しては、報道以前からネット上で熱愛を匂わせるような言動が注目されていた。芸能関係者が語る。

「あまり接点がないように思える2人ですが、今年に入ってからお互いのインスタ投稿に“いいね！“を送りあっていたほか、同時期に沖縄の写真を投稿するなどしていました。

また今年5月に三浦さんが総合格闘家の皇治さんのYouTubeチャンネルの動画に出演したさい、“好きな異性のタイプ”を聞かれた三浦さんは『年上の方がすきなんですよ、年下とまだお付き合いしたことがなくて』と答えていました」

冒頭のシーンの前日、黒木が自身のインスタグラムで《2026クルーズコレクションを身に纏いGUCCI Giardinoで行われたスペシャルなレセプションへ》と明かしているように、大阪・梅田で開かれた「グッチ大阪」のオープン1周年イベントに出席していたという。その翌日、新大阪駅で三浦と新幹線に乗り込む姿も目撃されていた。

プロボクサーの那須川天心（27）のYouTubeチャンネルの動画に出演した際に《好きになったらその人しか見れなくなっちゃいます》と、自分の一途な性格について語っていた三浦。冒頭のこの日、黒木が手ぶらなのとは対照的に、セットアップのトラックジャケットを着た三浦の手には大型バッグや紙袋などがあった。イベントで疲れた恋人を労わって、荷物を持ってあげていたのだろうか。

“歳の差カップル”の幸運を祈りたい――。