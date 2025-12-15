PlayStationの起動音をそのまま収録したアクリルスタンド「アクリルロゴディスプレイSounds PlayStation」が、再販されることが明らかになりました。予約受付は2025年12月15日10時から、バンダイのキャラクターファッションサイト「バンコレ！」にて行われています。

本商品は、累計販売数40万個を突破した「アクリルロゴディスプレイEX」シリーズから派生したサウンド付き新シリーズの第1弾として、2025年3月に初登場しました。懐かしのPlayStationロゴをかたどったアクリルスタンドに、初代PlayStationの起動音を収録したサウンド台座が付属する仕様が話題を呼び、予約開始直後から注目を集めていました。

一方で初回販売分については、発送直前となる7月にサウンド台座の電池が交換可能となる仕様変更が発表され、それに伴い発送時期が当初予定の7月から11月へと変更される経緯もありました。

今回の再販でも「オトを飾る。オトと飾る。」というコンセプトのもと、視覚と聴覚の両面からノスタルジーを刺激する点が特徴です。サウンド台座とは別に通常のアクリル台座も付属し、展示環境や気分に応じて使い分けることができます。ボタン電池が付属しており、電池交換が可能な仕様となっている点も明記されています。

再販分は「【2026年4月発送】」として展開され、価格は3850円（税込）。初回販売時の3300円（税込）からはやや上昇しているものの、PlayStation世代のファンにとっては依然としてコレクション性の高いアイテムと言えそうです。予約受付は2026年2月1日23時までで、商品は2026年4月に発送される予定です。

