ブンデスリーガ 25/26の第14節 バイエルン・ミュンヘンとマインツの試合が、12月15日01:30にアリアンツ・アレーナにて行われた。

バイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ハリー・ケーン（FW）、セルジュ・ニャブリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは川崎 颯太（MF）、佐野 海舟（MF）、ウィリアム・ボービング（MF）らが先発に名を連ねた。

29分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのセルジュ・ニャブリ（FW）のアシストからレナート・カール（MF）がゴールを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

しかし、45+2分マインツが同点に追いつく。ウィリアム・ボービング（MF）のアシストからカスペル・ポトゥルスキ（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

61分、バイエルン・ミュンヘンは同時に3人を交代。伊藤 洋輝（DF）、トム・ビショフ（MF）、レオン・ゴレツカ（MF）に代わりアルフォンソ・デービス（MF）、コンラート・ライマー（MF）、アレクサンダル・パブロビッチ（MF）がピッチに入る。

62分、マインツが選手交代を行う。川崎 颯太（MF）からアルノー・ノルダン（FW）に交代した。

67分マインツが逆転。シュテファン・ベル（DF）のアシストから李 在成（MF）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

73分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。金 玟哉（DF）からニコラ・ジャクソン（FW）に交代した。

78分、マインツが選手交代を行う。ベネディクト・ホラーバッハ（FW）からネルソン・バイパー（FW）に交代した。

後半終了間際の87分バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケーン（FW）がPKを決めて2-2に追いつく。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は先発し61分までプレーした。

また、マインツに所属する川崎 颯太（MF）は先発し62分までプレーした。佐野 海舟（MF）はフル出場した。

2025-12-15 03:30:32 更新