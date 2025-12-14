◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第1節 BL東京0―46埼玉（2025年12月14日 東京・味の素スタジアム）

2連覇中の王者・BL東京は、昨季4位の埼玉に0―46（前半0―33）で敗れて黒星発進となった。

持ち味の攻撃力が、鉄壁のディフェンスに阻まれた。BL東京は常に自陣でプレーする苦しい展開。ペナルティーを何度も取られて相手優位に試合を進められた。圧倒的な攻撃力で2連覇を達成した昨季から一転、リーグ創設以来初の完封負け。欠場のリーチ・マイケル（37）に代わってゲーム主将を務めたFB松永拓朗（27）は「絶対的主将の（リーチ）マイケルさんに頼りすぎていたと感じた。どうやって（試合の流れを）変えられるかは僕にとって難しいところだった」と反省の弁を述べた。敗因については「ペナルティーの多さで自分たちの首を絞めた。ペナルティーの多さが点差を物語っている。（埼玉は）隙のないチームだと再認識した」と分析した。

2季連続MVPのSOリッチー・モウンガ（31）は、日本でのラストシーズンとなる開幕戦を白星で飾れず。「ボールを持つたびに無理して1回で取り切ろうとして、もがけばもがくほどハマっていった」と相手のディフェンス力を表現した。それでも「まだ始まったばかりなので、セコンドからタオルを投げ入れるには早い。悲壮感が漂っているわけではない。考えすぎないことが大事」と前向き。「まずは家に帰って子供の顔を見て」と切り替えを誓った。